У четвер норвезька служба безпеки (PST) заявила, що є вагомі підстави очікувати на здійснення російськими спецслужбами диверсій у Норвегії протягом наступного року. У відомстві також зазначили, що загроза диверсій суттєво зросла з огляду на перспективи 2026 року.

Про це повідомляє Reuters.

Питання гібридної війни та диверсій на території Європи знову опинилося в центрі уваги після того, як у вересні Німеччина звинуватила Росію в спробі атаки за допомогою безпілотника в аеропорту Лейпциг/Галле. Це спонукало країни-члени Європейського Союзу закликати до запровадження нових санкцій проти Росії.



У заяві PST зазначається, що в Норвегії найбільш імовірними цілями є оборонна промисловість, оборонні підприємства, а також фірми, що надають їм послуги.

Під ударом також можуть опинитися об’єкти критичної інфраструктури, зокрема енергетичні споруди.

У PST повідомили, що наразі не зафіксовано жодних спроб здійснення диверсій проти об’єктів у Норвегії.

«Водночас PST відомо, що особи, пов’язані з російськими спецслужбами, проводили розвідку інфраструктури та потенційних цілей у Норвегії», — йдеться в повідомленні.

Москва неодноразово заперечувала свою причетність до диверсій або операцій у межах гібридної війни. Посольство Росії в Осло не надало оперативної відповіді на прохання про коментар.