У ніч на 18 листопада (з 18:00 17 листопада) противник атакував 141 ударним БпЛА типу Shahed (73 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово – рф, ТОТ АР Крим – Чауда, Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу Shahed (59 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів. Декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях.