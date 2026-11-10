Українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала невдалий старт на Підсумковому турнірі WTA-2026. У матчі першого туру групового етапу перша ракетка України поступилася представниці з “нейтральним” статусом Міррі Андрєєвій, пише Кореспондент.

Після поєдинку Світоліна розповіла, що намагалася змінити тактичний підхід під час гри, однак це не допомогло переломити її перебіг. Українка визнала, що мала шанси в першому сеті, але не змогла ними скористатися. Натомість у другій партії суперниця суттєво додала.

“Думаю, перший сет був не таким уже й поганим. Я не використала кілька своїх можливостей, а в другій партії суперниця підвищила рівень гри. Я намагалася змінити тактику, але, на жаль, це не спрацювало.

Перед наступним матчем мені буде важливо попрацювати над кількома моментами, зокрема тактичними. Завтра буде день, коли потрібно просто перезавантажитися й рухатися далі”, – поділилася українська тенісистка.

Також Світоліна наголосила, що навіть після невдачі можна зробити корисні висновки. Разом із тренерським штабом вона планує детально проаналізувати допущені помилки, аби не повторювати їх у наступних поєдинках.

Попереду на українку чекають ще два матчі групового етапу WTA Finals-2026. 11 листопада вона зустрінеться з чешкою Кароліною Муховою, а 13 листопада зіграє проти представниці Білорусі Аріни Соболенко.

Як повідомлялося, Світоліна відмовилася від участі в традиційній спільній фотосесії WTA Finals через присутність серед учасниць представниць Росії та Білорусі. Після цього організатори вирішили замінити загальне групове фото індивідуальними портретами тенісисток.

Згодом стало відомо, що спільні фотографії все ж відбулися, але в зміненому форматі: учасниць розділили на невеликі групи по чотири спортсменки. Світоліна зробила спільне фото з Оленою Рибакіною, Корі Гофф та Кароліною Муховою.