До складу російської делегації на переговорах з Україною та США в Абу-Дабі увійшов керівник департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ Дмитро Мінаєв. Раніше цю структуру пов’язували зі спробою вбивства Кирила Буданова у 2019 році, пише російський Telegram-канал “Агентство. Новости“.

Цю інформацію підтверджує і український Telegram-канал UC.

-Під час переговорів Кирилу Олексійовичу Буданову буде особливо цікаво поспілкуватися з генералом ФСБ Дмитром Мінаєвим, чий департамент контррозвідувальних операцій стояв за невдалим замахом на нього понад 7 років тому.

Тоді, 4 квітня 2019 року, російський диверсант намагався встановити вибухівку під автомобілем Chevrolet Evanda, яким користувався Буданов, на той час офіцер ГУР МОУ. Автомобіль був припаркований у Голосіївському районі Києва.

Однак щось пішло не за планом: вибуховий пристрій здетонував просто під час встановлення, внаслідок чого підривник сам зазнав тяжких поранень, а Буданов залишився неушкодженим.

Згодом двох російських виконавців замаху засудили до 7 та 8 років ув’язнення.

А от їхній високопоставлений куратор із ФСБ сьогодні приїхав до Абу-Дабі вже як учасник переговорів.