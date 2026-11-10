Правоохоронці розслідують причетність народної депутатки від «Європейської солідарності» Ірини Никорак до ДТП із постраждалими та втечі з місця події, – повідомляють джерела «Інформатора» в правоохоронних органах.

Так, відеореєстратор одного з учасників ДТП зафіксував автівку Audi Q8, яка належить нардепці. Саме вона здійснила обгін відразу декількох машин, перетнула суцільну лінію розмітки та, виїхавши на зустрічну смугу, спровокувала лобове зіткнення інших авто.

Авто нардепки залишило місце ДТП, а інші учасники отримали численні переломи та травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані. Сама подія сталася 31 жовтня на трасі Мукачево – Львів.

Аварія сталася 31 жовтня на трасі Мукачево – Львів

Авто нардепки залишило місце ДТП, а інші учасники отримали численні переломи та травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані

Зараз правоохоронці перевіряють, чи перебувала за кермом Никорак. Попередньо, згідно із записами камер відеоспостереження, керувала авто саме народна депутатка від партії Петра Порошенка «Європейська солідарність».

В самого Петра Порошенка криваве ДТП за участі його нардепки не коментують.

Як відомо, у листопаді 2022 року Ярина Ар’єва, тодішня депутатка Київради та донька нардепа від «Європейської солідарності» Володимира Ар’єва, під впливом наркотичних речовин збила на переході жінку, завдавши їй тяжких травм. Замість п’яти років ув’язнення суд звільнив доньку депутата від Порошенка від відбування покарання.