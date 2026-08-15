Українська скороходка Людмила Оляновська здобула “бронзу” чемпіонату Європи з легкої атлетики з новим національним рекордом України. Загалом це вже третя медаль для України на ЧЄ-2026. Про це повідомляє пресслужба НОК України, передає УНН.

“Скороходка Людмила Оляновська здобула “бронзу” чемпіонату Європи з легкої атлетики. На континентальній першості з легкої атлетики, що триває у британському Бірмінгемі, українка Людмила Оляновська стала третьою у спортивній ходьбі на півмарафонській дистанції, фінішувавши з часом 1:31.07 год”, – йдеться у повідомленні.

Цей результат став новим національним рекордом України. У боротьбі за друге місце Людмила поступилася італійці Александріні Міхай (1:31.04 год) лише трьома секундами. Переможницею на цій дистанції стала представниця Іспанії Марія Перез, яка здобула “золото” з результатом 1:30.06 год.

Для Оляновської це третя медаль чемпіонатів Європи. Раніше українка вже виборювала “срібло” та “бронзу” континентальних першостей у ходьбі на 20 км у 2014 та 2024 роках відповідно.

Для збірної України це третя медаль на чемпіонаті Європи-2026. Раніше срібним призером у стрибках у висоту став Олег Дорощук, а бронзову нагороду у метанні молота здобув Михайло Кохан.