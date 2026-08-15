Кіберфахівці “поклали” цифрову інфраструктуру російського маркетплейсу “Wildberries”, порушивши роботу клієнтського сервісу та платіжної системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР розвідки Міноборони України.

Як повідомили в ГУР, 10-11 серпня в межах операції в російському кіберпросторі майстри спільноти Cyber Corps атакували цифрову інфраструктуру компанії Wildberries, яка відіграє важливу роль у логістиці РФ та фінансуванні війни проти України.

Попри серйозний рівень захисту об’єкта, атака призвела до масштабних збоїв – порушено роботу основного дистанційного каналу обслуговування клієнтів, частково дестабілізовано платіжну інфраструктуру, створено додаткове навантаження на контакт-центри.

Зафіксовано масові скарги, зокрема через неможливість здійснити фінансові розрахунки.

“Кібероперація підсилила ефект кінетичних атак Сил оборони України по складах Wildberries – зумовивши чергові значні збитки компанії, яка живить економіку агресора, а отже – і злочинну війну проти України”, – зазначили в ГУР.