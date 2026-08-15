У ході сварки, яка виникла під час спільного розпиття алкогольних напоїв, чоловік завдав удар ножем у шию дружині. Від отриманої травми потерпіла померла у лікарні.

Про це пише Поліція Миколаївської області.

Зловмисника поліцейські затримали у процесуальному порядку. За вчинене йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Повідомлення про смерть 58-річної жінки надійшло до відділення поліції № 1 Вознесенського райуправління поліції від медиків ввечері 13 серпня. Зі слів медпрацівників, потерпілу доставили до лікарні, попередньо, з гострим порушенням мозкового кровообігу.

Під час проведення судово-медичного дослідження померлої спеціалісти виявили колото-різане поранення шиї.

У ході проведення першочергових слідчих та оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину причетний 57-річний чоловік померлої. Під час спільного вживання алкогольних напоїв між подружжям виник конфлікт, у ході якого зловмисник наніс жінці кухонним ножем удар у шию, але по допомогу до медиків вони не звертались.

Через деякий час після інциденту потерпіла почала скаржитися на погане самопочуття, та її родичка викликала швидку. Медикам чоловік не повідомив про поранення дружини.