Лідер польської партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський заявив, що на території колишніх польських сіл в Україні працюють «чорні копачі».

Він заявив, що незаконні розкопки відбуваються на території «Східної Галичини», маючи на увазі західні області України, пише Hromadske.

«Осквернення останків померлих і пограбування коштовностей жертв, серед яких є жертви Волинської різанини, так званими чорними копачами з метою наживи — і місцева українська влада знає, що все це відбувається», — написав він.

Качинський заявив, що «ця страшна й сумна інформація» стане предметом звернень партії до державних органів Польщі, зокрема, до Міністерства закордонних справ.

«Ми вимагатимемо пояснень і реагування на цю злочинну практику», — заявив він.

Жодних деталей та уточнень до цієї заяви Качинський не додав.

Українська й польська сторони обмінялися списками населених пунктів, де проводитимуть ексгумаційні роботи з пошуку жертв Другої світової війни. Поляки хочуть провести дослідження у 13 місцях на території України, а українці — у чотирьох.

Уже завершені пошуково-ексгумаційні роботи в селі Садове (раніше Пужники) на Тернопільщині періоду 1945 року.