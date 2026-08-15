міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук наголосила, що її завданням є збереження умов для розвитку тієї частини галузі, яка працює без зловживань.

Про це Ферчук розповіла в інтерв’ю, зазначивши, що питання бронювання обговорювалося нею з IT-компаніями та профільними асоціаціями, пише finance.ua.

«Те, що я можу сказати напевно: держава приділятиме більше уваги дотриманню правил бронювання. Ми домовилися зі спільнотою про просту річ: ІТ-компанії мають чітко дотримуватися вимог законодавства і не допускати зловживань. Будь-які зловживання ставлять під сумнів доцільність самого інструменту», — сказала Ферчук.

За словами міністерки, її завдання — зберегти умови, у яких ІТ-спільнота може розвиватися.

«Завдання спільноти — працювати відповідно до правил, щоб не виникало кейсів, через які доводиться виправдовуватися всій індустрії», — наголосила вона.

Ферчук, зокрема, згадала випадки, коли компанія бронювала певну кількість працівників, а згодом скорочувала штат, не переглядаючи кількість заброньованих.