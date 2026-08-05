Збірна України здобула першу золоту медаль чемпіонату Європи зі стрибків у воду в Парижі! Переможцями у змаганнях зі синхронних стрибків з 10-метрової вишки серед змішаних пар стали Ксенія Байло та Олексій Середа.

Про це повідомила Національна Федерація стрибків у воду.

Після п’ятирічної перерви український дует знову виступив разом у цій дисципліні. Востаннє Ксенія та Олексій змагалися на чемпіонаті Європи у 2021 році в Будапешті, де також вибороли золоті нагороди.

І цього разу українці підтвердили свій найвищий клас набравши 323.16 бала, що принесло їм титул чемпіонів Європи.

Для Ксенії Байло ця нагорода стала 15-ю медаллю у кар’єрі на чемпіонатах Європи — ще одним визначним досягненням у її спортивній біографії.