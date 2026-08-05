Запит від старшого офіцера військового командування США, яке веде війну президента Дональда Трампа проти Ірану, надійшов електронною поштою: Нам потрібні ідеї.

«Ми шукаємо нові креативні та нетрадиційні способи тиску та покарання Ірану», – написав офіцер розвідувального відділу Центрального командування США у повідомленні, надісланому в середу широкій групі військових аналітиків, згідно з джерелом, знайомим з повідомленням. Друге джерело також повідомило, що старший офіцер військових США надіслав повідомлення минулого тижня, просячи нових ідей щодо того, як поводитися з Іраном, пише CNN.

Запит у стилі краудсорсингу, який, за словами військових чиновників, був незвичайним для електронної пошти, є однією з ознак обмежених – і потенційно неприємних – можливостей, доступних Трампу, щоб змусити Іран укласти угоду на його умовах. Сподіваючись знайти альтернативу, чиновник CENTCOM розпочав мозковий штурм електронною поштою, щоб побачити, чи є у когось краща ідея. Друге джерело повідомило, що CENTCOM розглядає все, визнаючи необхідність переоцінки стратегії.

«Центральне командування США має довгу історію інноваційного мислення та роботи», – заявив капітан Тімоті Хокінс, речник CENTCOM. «Адмірал Купер, зокрема, звертається до членів нашої чудової команди, незалежно від звання, щоб досягти найвищого рівня оперативної ефективності».

Електронний лист надійшов перед погрозою Трампа завдати нових ударів по Ірану, але на вихідних був скасований після того, як регіональні чиновники, зокрема спадкоємний принц Саудівської Аравії, втрутилися, зателефонувавши президенту та закликавши його до деескалації.

Тижнями США завдавали Ірану авіаударів, спрямованих на зниження його здатності загрожувати судноплавству в Ормузькій протоці та повернення Тегерана за стіл переговорів, але досі немає жодних ознак угоди.

Дим піднімається після вибуху в невідомому місці під час того, що, за словами CENTCOM, є ударами по Ірану, на цьому скріншоті, взятому з відео роздаткового матеріалу, опублікованого 29 липня 2026 року. Центральне командування США/Handout/Reuters

Трамп розглядав можливість посилення військової кампанії, можливо, шляхом відновлення інтенсивних ударів по решті ядерних об’єктів Ірану, які, за його словами, були «знищені» під час ударів минулого літа. Два джерела, знайомі з плануванням, кажуть, що військові активно готуються до ударів по горі Пікакс та іншим іранським об’єктам, які, як вважається, містять ядерний матеріал або обладнання.

Але навіть з найпотужнішою звичайною зброєю Америки, кажуть ці джерела, одними лише ракетами і бомбами вони навряд чи багато чого досягнуть, оскільки об’єкти закопані глибоко під землею. Щоб їх знищити, США, ймовірно, доведеться використовувати наземні війська — величезний ризик, на який Трамп не бажає йти — на тлі питань щодо прозорості його адміністрації щодо втрат військовослужбовців. Вісімнадцять американських військовослужбовців загинули в боях.

За словами іншого джерела, Трамп розглядав удари, схожі на «феєрверк», які могли б уразити ті самі або подібні місця, що й ті, що й рік тому, в надії на символічну перемогу, яка дозволила б йому вийти з війни, фактично не досягнувши однієї зі своїх початкових цілей: позбавлення Ірану його ядерної програми.

І малоймовірно, що це вирішить те, що стало центральним питанням війни: іранські претензії на Ормузьку протоку.

Чоловік сидить на дошці для серфінгу, поки контейнеровоз та інші комерційні судна стоять на якорі в Ормузькій протоці біля Бандар-Аббаса, Іран, 27 липня 2026 року. Razieh Poudat/ISNA/AP

«Зрештою, президент США захоче угоди, тому він постійно шукатиме способи проявити жорсткість і вийти з цього», — сказав один із джерел, знайомих з нещодавніми обговореннями планування.

«Іноді потрібні креативні уми, особливо якщо у вас закінчуються традиційні варіанти».

Як повідомляє CNN, і Центральне розвідувальне управління, і Розвідувальне управління Міністерства оборони нещодавно оцінили, що бомбардування, які здійснюють США, навряд чи змістять переговорну позицію Ірану.

Найстарший військовий радник президента, голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн, публічно визнав, що одними лише бомбардуваннями навряд чи вдасться досягти всіх раніше заявлених цілей Трампа щодо війни.

«Повітряна міць має свої межі», – заявив Кейн законодавцям минулого місяця.

Варіанти ескалації конфлікту представлялися Трампу місяцями та довго обговорювалися, і до регіону було перекинуто більше військових ресурсів в очікуванні схвалення президента. Один із планів, розроблених CENTCOM, передбачав би потужне бомбардування протягом одного-двох тижнів, щоб знищити ракетний потенціал Ірану, повідомили американські чиновники.

Запуск F/A-18E Super Hornet з палуби USS George HW Bush у зоні операцій 5-го флоту США, що включає Перську затоку та Аравійське море, 15 липня 2026 року. ВМС США

Трамп поки що утримується від дій, частково після того, як почув занепокоєння від Кейна щодо скорочення запасів ракет-перехоплювачів ППО. Інші чиновники також висловлювали стурбованість щодо ризиків великих жертв серед цивільного населення, якщо Трамп виконає погрози завдати ударів по об’єктах інфраструктури, таких як мости та опріснювальні установки.

Трамп може загострити ситуацію, розмістивши американські війська на місцях, погрозу, яку він неодноразово висловлював, коли говорив про окупацію стратегічного острова Харг або вивезення високозбагаченого урану Ірану. Але це ще більше порушило б ключову обіцянку, яку він дав своїм прихильникам MAGA: «Я не пошлю вас воювати та вмирати в дурних іноземних війнах, які ніколи не закінчуються», – сказав він під час передвиборчого мітингу 2024 року в Пенсільванії.

Або ж він міг би прийняти небезпечний статус-кво: нескінченні раунди ударів та контрударів з Іраном, які, ймовірно, коштуватимуть ще більше американських життів і залишать Ормузьку протоку в стані постійної небезпеки, що може нагадувати «вічні війни», які він критикував.

«Я думаю, що ми просто хочемо перемогти», – сказав Трамп під час засідання Кабінету міністрів у п’ятницю, коли його запитали про завершення війни. «Ми будемо дуже сильно їх бити, і, знаєте, в якийсь момент вони скажуть: «Ми просто більше не можемо цього терпіти»».