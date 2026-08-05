У Великій Британії засудили військову, яка домагалась до інших військовослужбовців. Також її виключили із складу ВМС.

Про це пише BILD.

Молода матроска Сіан Д. 25 років нібито місяцями полювала на своїх товаришів на есмінці HMS Dauntless. Зрештою, вона сама опинилася перед судом і була засуджена до 18 місяців ув’язнення. Її також звільнили з ВМС.

Коли Сіан Д. завербували, ніхто не підозрював про її надмірний потяг до жінок і чоловіків.



Сцени, описані під час судового розгляду, були схожі на сцени з поганої корабельної мильної опери. Вузькі коридори, маленькі каюти, багатомісячні розгортання в морі. Відступ? Навряд чи можливо.

Вона, очевидно, вибирала собі ціль у новобранців. Кажуть, що матроска експлуатувала саме це середовище. За словами суду, жінка-матрос хапала чоловіків за промежину, щипала колег по грудях і сосках, ляскала товаришок по сідницях і чіпала їхні груди. Вона також робила непристойні зауваження, такі як: «Я люблю каву так само, як і мої чоловіки: великі та сильні». Особливо мішенню стали новоприбулі, які, як вона, очевидно, вважала, не захищатимуться і не повідомлятимуть про зловживання.

Чоловік-моряк свідчив, як він був повністю шокований після одного інциденту. Жінка-товариш описала безсонні ночі. Вона вважала підсудного надзвичайно страшним. Оскільки вони навіть жили в одному помешканні, вона довго боялася щось сказати. Атмосфера на борту характеризувалася невпевненістю.

Її обліковий запис в Instagram містить багато селфі.

Суддя: Вона була «хижачкою» на кораблі. Незвичайний характер справи став зрозумілим перед військовим судом на армійській базі Булфорд на півдні Англії. Звинувачення були висунуті проти жінки, яка сексуально домагалася як чоловіків, так і жінок. Суддя говорив про «ганебну кампанію» проти своїх товаришів. Д. принижувала та залякувала людей і підривала довіру в екіпажі. Його суворий вердикт: На кораблі вона була «хижачкою».

Місцем злочину був британський есмінець HMS Dauntless.

Фото: сержант Лі Меттьюз/Міністерство оборони

25-річна жінка довго заперечувала звинувачення. Її захист посилався, серед іншого, на діагноз аутизм. Однак суд не переконав. Зрештою, її визнали винною за шістьма пунктами звинувачення у сексуальному насильстві, засудили до 18 місяців військового ув’язнення та назавжди звільнили з Королівського флоту.