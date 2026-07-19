Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик розповів, що хоче провести останній поєдинок у своїй кар’єрі проти суперника з відомим ім’ям.

Боксер зазначив, що серед можливих суперників розглядаються Тайсон Ф’юрі та Деонтей Уайлдер, пише Кореспондент.

“Зараз для мене головне – гучне ім’я. Можливо, Дейн Уайт та Його Високоповажність зроблять мені пропозицію. Чому б і ні? Мій останній танець пройде в США, можливо, на стадіоні в Нью-Йорку”, – сказав боксер.

Українець зазначив, що його команда вже працює над організацією бою, який може відбутися наприкінці цього року чи на початку наступного.

При цьому Усик наголосив, що цей бій стане останнім у його професійній кар’єрі. “Останній танець – це один останній бій. Після нього я зніму взуття на рингу, помолюсь і скажу: Дякую, Боже. Дякую, люди”, – заявив боксер.