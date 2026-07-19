Влада Ботсвани заявила про різке зростання випадків, коли її громадян обманом залучають до участі у повномасштабній війні Росії проти України. Про це пише Кореспондент.

Африканців заманюють за кордон під приводом працевлаштування, після чого змушують брати участь у бойових діях.

У МЗС країни зазначили, що кількість постраждалих від таких схем “зростає із тривожною швидкістю”.

Відомство також повідомило про звернення громадян Ботсвани, які вже опинилися на передовій і скаржаться на небезпечні умови. Влада закликала ретельно перевіряти пропозиції роботи за кордоном.

Ботсвана стала не першою африканською країною, яка заявила про обманне залучення своїх громадян до війни Росії проти України. Аналогічні звинувачення висували влада Південно-Африканської Республіки та Кенії.

У лютому розвідка Кенії повідомила, що Росія завербувала понад 1000 кенійців для участі у війні. Багатьом із них обіцяли роботу водіями вантажівок або охоронцями. Переважно вони в’їжджали до Росії за туристичними візами через Туреччину та Об’єднані Арабські Емірати.

У Південно-Африканській Республіці також затримали п’ятьох підозрюваних у вербуванні найманців для армії РФ.

За даними The Telegraph, до кінця 2025 року Росія заманила на війну близько 18 тисяч громадян зі 128 країн Африки, Азії та Латинської Америки. Щонайменше 3300 із них загинули в боях.

Видання зазначало, що багато таких новобранців гинуть у перші 72 години після відправлення на фронт через відсутність належної підготовки та нерозуміння того, куди саме вони потрапили.

Низка держав, зокрема Непал, Індія, Шрі-Ланка, Йорданія та Кенія, вимагали від Москви припинити вербування та повернути їхніх громадян.