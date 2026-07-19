Звернення Президента України Володимира Зеленського:

“Шановні українці, українки!

Зараз ще тривають роботи в Києві в місцях після російських ударів. Багато було балістики – один із найбільш масштабних ударів сьогодні саме балістикою. Київ та область були ключовою мішенню для росіян: вони готували цю атаку кілька діб, накопичували ракети. Звісно, небезпека залишається і тепер – це треба враховувати. Саме на балістику Росія робить ставку, і завдяки балістиці Путін досі продовжує вірити у свою війну. Нашим силам ППО та всім захисникам неба за сьогодні вдалося збити 18 ракет і ще знешкодити більше сотні безпілотників. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли, що відбувається і що ракети для ППО потрібні нам для захисту життя буквально кожного дня. Я дуже розраховую, що Міністерство закордонних справ України та інші урядовці по всій лінії оперативно говоритимуть із нашими партнерами щодо тих пакетів, про які ми вже домовлялися. Важливо все прискорити – і від європейських наших партнерів, і від Сполучених Штатів Америки. Результат потрібен кожного дня. Удар на сьогодні пошкодив більше сотні об’єктів у Києві та в Київській області. Були сьогодні удари також по Харкову, Сумщині, Донеччині, Херсону. Я вдячний кожному й кожній, хто реально допомагає людям, хто рятує життя.

Сьогодні продовжив говорити з досвідченими українськими військовими. Михайло Драпатий, Володимир Горбатюк, Олег Апостол – кожного з них в армії добре знають. І це були доповіді і по ситуації на напрямках, і загалом розмова по ситуації у війні. Важливо оцінити подальшу нашу стратегію, наші українські активні дії, як змусити Росію завершити цю війну достойним для України миром та гарантованою безпекою. Це має різні складові, і хочу почути, як це бачать командири та командувачі в наших Силах оборони та безпеки України. Завтра – у мене ключові розмови. Україна має досягати своїх цілей, і це буде.

Ще одне.

Продовжуємо виконувати план далекобійних санкцій проти Росії за війну. Нафтова галузь, постачання для окупаційного контингенту, наші українські мідстрайки та далекобійні удари – це наші відповіді на те, що Росія робить проти України й на те, як росіяни мислять. Не можна просто «жити життя» і нічого не помічати, коли твоя країна вбиває сусідню країну. Треба впливати на Москву. Треба тиснути, щоб мир був. Ми працюємо саме так. Я дякую всім, хто допомагає! Я дякую всім, хто дбає про людей, хто дбає про життя!

Слава Україні!”