Після відставки Єнса Шпана канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що може переглянути склад федерального уряду. За його словами, нинішня ситуація відкриває можливість для кадрових рішень. повідомляє Кореспондент.

“Це може бути шансом. Це може стати нагодою переглянути склад федерального уряду”, – сказав Мерц, відповідаючи на запитання журналістів.

Заява канцлера пролунала на тлі рішення Шпана скласти повноваження голови фракції ХДС/ХСС у Бундестазі. Політик опинився під хвилею критики після того, як стало відомо, що він і його чоловік скористалися послугами сурогатної матері, щоб стати батьками. Наразі Мерц не уточнив, чи стосуватимуться можливі перестановки конкретних посадовців або коли вони можуть відбутися.