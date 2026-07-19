Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш після масованої російської ракетної атаки на Україну заявив, що заклики до послаблення підтримки Києва чи гальмування модернізації польської армії є відірваними від реальності, пише Iнтерфакс.

“Росія провела найпотужнішу від початку повномасштабного вторгнення атаку балістичними та крилатими ракетами на Україну і анонсує підготовку до великої мобілізації військ. Це показує, наскільки відірваними від реальності є голоси, що закликають послабити підтримку України чи гальмувати модернізацію польської армії”, – написав Косіняк-Камиш.

Він додав, що Польща робить усе можливе, аби російські ракети ніколи не загрожували її території та безпеці.