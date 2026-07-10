Збірна Франції обіграла Марокко з рахунком 2:0 у чвертьфіналі чемпіонату світу з футболу-2026.

Про це повідомляє «NV».

Франція зі старту захопила ініціативу, і уже на 4-й хвилині Мбаппе пробив здалеку, але голкіпер Марокко Буну витягнув. Одразу після цього Упамекано бив майже впритул, проте голкіпер знову врятував.

Згодом свої моменти мали Дембеле та Рабйо, але рахунок залишився незмінним.

У середині другого тайму Мбаппе заробив пенальті, однак не зумів його реалізувати — воротар парирував удар Кіліана.

На 35-й хвилині Буну знову врятував Марокко — цього разу після удару Дуе Наприкінці тайму Франція знову була близька до гола — Дінь потужно пробив здалеку, але влучив у перекладину.

На старті другого тайму непогано пробивав Дуе, але кіпер знову виграв дуель.

Французам все ж вдалося розпечатати ворота марокканців на 60-й хвилині – Мбаппе отримав пас від Дуе та поцілив у кут воріт. Минуло всього шість хвилин, як підопічні Дешама подвоїли перевагу, — цього разу Мбаппе асистував на Дембеле, який прицільно пробив у кут.

У півфіналі Франція зіграє з переможцем пари Іспанія — Бельгія.

Франція — Марокко 2:0

Голи: Мбаппе, 60, Дембеле, 66

На 27-й хвилині Мбаппе не реалізував пенальті.

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