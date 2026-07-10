Що світовий лідер робить з револьвером і шістьма кулями? Саме з такою дилемою зіткнулися лідери НАТО після того, як президент Туреччини запропонував кожному з них револьвер після саміту в Анкарі.

Кір Стармер першим згадав про вкрай незвичайний подарунок, який Реджеп Таїп Ердоган подарував своїм гостям. На зворотному рейсі з Анкари, де лідери НАТО зібралися на два дні, британський прем’єр-міністр сказав, що він та інші отримали револьвер з гравіюванням їхніх імен.

Про це розповіла газета The Guardian.

Поряд з пістолетом у червоній коробці з чорною підкладкою лежали шість бойових набоїв та записка про звільнення зброї від експортного контролю.

Це був, м’яко кажучи, несподіваний подарунок, за словами кількох чиновників з різних країн-членів альянсу, і це призвело до деяких «божевільних» сцен серед служб безпеки різних делегацій.

«Незвичайний подарунок від президента Ердогана на саміті НАТО: револьвер Magnum з боєприпасами, на якому вигравірувано моє ім’я», – заявив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мад’яр в ефірі X.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер «дізнався про точний характер подарунка» лише після приземлення в Бельгії. «Прем’єр-міністр був здивований і негайно передав його поліції аеропорту, щоб його можна було помістити в безпечний сейф, і питання було розглянуто відповідно до відповідних процедур», – повідомив чиновник у четвер.

Команда безпеки Де Вевера також обробила револьвери, передані керівникам ЄС, що базуються в Брюсселі, Урсулі фон дер Ляєн та Антоніу Кості, з усіма головними болями, пов’язаними з безпекою та протоколом, які спричиняє така робота.

Фон дер Ляєн «висловила свою подяку» Ердогану за подарунок, повідомив її речник, додавши, що його буде списано та передано військовому музею.

Револьвер, подарований президенту Польщі Каролю Навроцькому, також прибув безпечно, але з необхідними запобіжними заходами, а попередній інцидент все ще свіжий у пам’яті всіх.

У грудні 2022 року начальник поліції Польщі привіз з України протитанковий гранатомет, який він отримав у подарунок. Пристрій вибухнув у його кабінеті, легко поранивши його та завдавши значних пошкоджень штаб-квартирі поліції у Варшаві.

Цього разу «впевнені, що ніхто не стрілятиме», – сказав помічник Навроцького місцевій радіостанції.

Кілька револьверів, зокрема ті, що належали Стармеру, канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу та прем’єр-міністру Нідерландів Робу Єттену, поки що залишаються в турецькій столиці.

Залежно від чинного законодавства, транспортування вогнепальної зброї часто є далеко не простим, особливо коли вона повністю справна.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні взяв із собою револьвер, але залишив боєприпаси в Туреччині, повідомили канадські чиновники. Вони не пояснили, чому.

Зброя, подарована прем’єр-міністру Швеції Ульфу Крістерссону, «має бути транспортована до Швеції відповідно до всіх чинних процедур», йдеться у заяві його команди.

Окрім логістичної проблеми, подарунок також спантеличував кілька делегацій, які були присутні на саміті, присвяченому Україні, Ірану та відносинам з президентом США Дональдом Трампом.

Питання, яке ставилося знову і знову: чому такий подарунок? Хоча глави держав дуже часто обмінюються різними подарунками під час зустрічей чи самітів, такий обмін рідко вимагає таких запобіжних заходів.