У четвер, 9 липня, відбувся другий цьогоріч конкурс серед суб’єктів малого і середнього підприємництва на отримання фінансової підтримки з обласного бюджету.

Захід проходив під головуванням заступника начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Миколи Марінова, повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА.

Усього на конкурс подали заявки 15 підприємців, які представляють різні галузі економіки, зокрема сільське господарство, сферу послуг, оптову торгівлю, будівництво та інші напрями діяльності.

За результатами роботи конкурсної комісії 11 підприємств визначено переможцями. Вони отримають до 200 тисяч гривень кожне на придбання основних засобів для розширення виробництва, надання послуг або виконання робіт.

Фінансова підтримка буде спрямована на закупівлю техніки, обладнання та устаткування, що дозволить підприємствам збільшити обсяги виробництва, покращити якість продукції та створити нові робочі місця.

У засіданні також взяли участь заступник голови Миколаївської обласної ради Денис Андрєєв, директор департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації Олександр Корольов, директор Миколаївської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» Олена Янчишина, президент Громадської спілки «Федерація асоціацій малого та середнього бізнесу» Олена Герасимчук, заступник начальника управління економічного розвитку та стратегічного прогнозування Миколаївської обласної військової адміністрації Надія Бондаренко, т.в.о. президента Регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області Володимир Матвєєв. Також у режимі онлайн до засідання долучилася начальниця філії — Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» Ліна Антоненко.

Довідково. За результатами двох конкурсних відборів, проведених протягом 2026 року, 22 суб’єкти господарювання – переможці конкурсних відборів – отримають фінансову підтримку на загальну суму 3,4 млн грн. У Миколаївській області продовжується реалізація Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2026–2028 роки. У її межах передбачено проведення подібних конкурсів і надалі.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині 11 підприємств отримають фінансову підтримку з обласного бюджету