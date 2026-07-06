Чемпіонат Європи зі стрільби з пневматичної зброї 2027 року пройде не в Таллінні, а в іспанській Гранаді, повідомив у понеділок Естонський стрілецький союз.

Європейська конфедерація стрілецького спорту (ESC) обґрунтувала своє рішення тим, що ці змагання є кваліфікаційним турніром до Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі та Європейських ігор 2027 року, тому всі спортсмени, які мають право на участь, повинні мати можливість змагатися. Через політику, що діє в Естонії, громадяни Росії та Білорусі не можуть брати участь у міжнародних спортивних заходах, що проводяться на території країни, передає ERR Sport.

2023-го Естонський стрілецький союз отримав право на організацію чемпіонату Європи 2027 року. Таллінн прийняв би чемпіонат Європи зі стрільби з пневматичної зброї вчетверте (після 1998, 2005 та 2023 років).

“Зрозуміло, шкода, що у нас не буде можливості прийняти чемпіонат Європи зі стрільби з пневматичної зброї 2027 року. Ми розуміємо, що у випадку з олімпійськими кваліфікаційними змаганнями Європейська конфедерація стрілецького спорту виходить з принципу, що всі спортсмени, які мають право на участь, повинні мати можливість змагатися. і не може допустити в’їзд до Естонії громадян Білорусі чи Росії”, – заявив президент Естонського стрілецького союзу Вахур Карус.

Стрілецький союз підкреслив, що, незважаючи на перенесення чемпіонату Європи, на Естонію цього року чекає насичений календар міжнародних змагань. Наприклад, найближчими вихідними на стрільбищі Кайтселійта в М’янніку пройде етап Кубка Європи зі стрільби з 25-метрового пістолета, який проводиться в Естонії дев’ятий рік поспіль.У Естонії