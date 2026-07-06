Рівень народжуваності в більшості розвинених країн світу перебуває на рекордно низькому рівні, але є одна демографічна група, яка досліджує нові рубежі народжуваності: надбагаті чоловіки. Використовуючи майже безмежні ресурси, невелика кількість з них розмножується з такими надзвичайними масштабами та швидкістю, що руйнує попередні уявлення про те, що таке сім’я. У той момент, коли так багато людей кажуть, що їм не пощастило мати навіть одну дитину, ці пригоди в плідному батьківстві стають яскравим прикладом втіленої нерівності.

Про це пише New York Time.

Останніми роками з’явилося багато повідомлень про чоловіків, які використовують репродуктивні технології для народження десятків потомства. Мільярдер-розробник Стефан Соловйов має 22 дітей, деякі з яких зачаті клінічними методами. Павло Дуров, мільярдер і російський засновник месенджера Telegram, сказав, що його донорська сперма дала початок понад 100 дітям. Зганьблений американський страховий магнат Грег Ліндберг взявся за те, що він назвав «дитячим проектом», який, як повідомляється, полягав у тому, щоб обманювати моделей, щоб вони пожертвували йому свої яйцеклітини, оскільки він розширював свій виводок щонайменше до 12, а ще більш зганьблений сексуальний злочинець Джеффрі Епштейн сказав вченому, що хоче поширити свою ДНК, запліднюючи своєю спермою до 20 сурогатних матерів одночасно. Деякі дуже багаті китайські чоловіки, як повідомляла газета The Wall Street Journal, звернулися за допомогою до американських агентств сурогатного материнства, щоб народити вражаючу кількість дітей: засновник однієї мережі клінік лікування безпліддя сказав, що один із цих чоловіків висловив бажання мати більше 200 дітей одночасно. За даними South China Morning Post, колишня партнерка Сюй Бо, іншого китайського бізнесмена, публічно звинуватила його у тому, що він має щонайменше 300 дітей, що він заперечує.

І, звичайно ж, є Ілон Маск, найбагатша людина у світі. З лише 14 відомими дітьми від чотирьох жінок, його плоди можуть здаватися скромними порівняно з деякими мегабатьками, але його вплив більший, ніж сума його нащадків. Його називали взірцем для наслідування, коли він був мізерним мегамільярдером. Тепер, коли він увійшов у сферу трильйонерства, його дії, ймовірно, матимуть ще більший резонанс. Повідомляється, що він сказав одній з матерів своїх дітей, що хоче використовувати сурогатних матерів, щоб «досягти рівня легіону». Тим часом він підбурював конкуренцію. У відповідь на пост про те, що Дуров має тризначне потомство, пан Маск відповів: «”Новачки, ха-ха” — Чингісхан”, натякнувши на нібито мільйони нащадків монгольського лідера.

Що спонукає цих чоловіків розмножуватися в промислових масштабах? Згадка Маска про Чингісхана містить одну підказку. Кожен чоловік, ймовірно, має свої унікальні мотиви, і інстинкт донорства сперми може відрізнятися від бажання створити комплекс, повний своїх нащадків та їхніх матерів, але вони, здається, об’єднані в одному: як і королі попередніх епох, які стверджували про божественне походження, багато з цих чоловіків високо цінують свої власні родоводи.

Маск, який у 2021 році змінив свою посаду в Tesla на «технокінг», сказав, що хоче, щоб розумні люди — або навіть просто багаті люди, згідно з повідомленням Business Insider — мали більше дітей.

Повідомляється, що Епштейна надихнуло сховище Germinal Choice, банку сперми, серед донорів якого, як кажуть, були лауреати Нобелівської премії. Дуров, який часто публікує в соціальних мережах фотографії своєї виточеної верхньої частини тіла без сорочки, сказав, що його сперма була «високоякісним донорським матеріалом». Ці чоловіки, схоже, розглядають розповсюдження своєї ДНК як дар людству, благодійний акт генетичної оптимізації, який принесе користь майбутнім поколінням.

Монархи також розглядали дітей як інструменти, доказ своєї легітимності та засіб для створення союзів через шлюб. Сьогоднішні найпродуктивніші патріархи говорять про своїх дітей у подібних інструментальних термінах — сини як спадкоємці своїх бізнес-імперій, доньки як стратегічно видані заміж за впливових чоловіків, немовлята як брати і сестри, яких у батька ніколи не було, або просто тіла, щоб запобігти скороченню населення.

Однак ця конкретна історія була б неможливою в якусь давню епоху корон і замків. Королі мали вдосталь дружин і наложниць, але вони були обмежені біологічними обмеженнями. Технокоролі, з іншого боку, можуть використовувати допоміжні репродуктивні технології та кількох одночасних сурогатних матерів для створення мереж братів і сестер, народжених протягом кількох місяців один від одного.

Екстракорпоральне запліднення не просто дозволяє одному чоловікові одночасно створювати багатоплідну вагітність; воно дозволяє йому здійснювати певний контроль над їхніми результатами, наприклад, визначати стать дитини або навіть вибирати ембріон на основі ризику захворювання — контроль якості, можна сказати, для людської фабрики. Одна донорка яйцеклітин, яка брала участь у дитячому проекті Ліндберга, повідомила, що його покровитель сказав їй, що «хоче 12 хлопчиків зі світлим волоссям і блакитними очима». Електронні листи Епштейна свідчать про подібну одержимість блакитними очима. Видання The Information повідомило, що Маск використовував полігенний скринінг ембріонів, який може коштувати десятки тисяч доларів і нібито дозволяє батькам вибирати ембріони на основі бажаних генетичних профілів.

Більшість репродуктивних технологій, які використовують ці чоловіки, існують вже кілька десятиліть. Новим є імпульс використовувати їх такими дивними самовихваляючими способами, одночасно купуючи собі вихід з будь-яких незручних обмежень, з якими можуть зіткнутися інші клієнти. Це особливий продукт цієї епохи, коли найбагатші можуть використовувати фактично безмежне багатство, щоб купити фактично безмежну владу. Я розмовляв з пацієнтами середнього класу, які страждають на безпліддя, позичаючи гроші або звертаючись до благодійних організацій, щоб покрити вартість ЕКЗ, щоб мати хоча б одну відчайдушно бажану дитину. Такі багаті чоловіки легко виробляють безліч таких яйцеклітин, навіть за ціною 200 000 доларів США або більше за сурогатне материнство та донорські яйцеклітини, а потім можуть недбало передати на аутсорсинг вимоги щодо їх вирощування.

Можливість алхімізувати гроші та сперму таким чином перетворила звичайну та прекрасну подію, створення дитини, на своєрідне божевілля придбання. Це також принесло несподіваний прибуток підприємствам, які бажають збільшити виробництво та налаштувати дітей відповідно до вимог своїх клієнтів. Власник одного американського агентства сурогатного материнства розповів The Journal, що він допоміг «виконати замовлення» на 100 дітей для багатого китайського клієнта. Дуров покривав витрати на ЕКЗ для російських жінок у московській клініці лікування безпліддя, де зберігається його сперма. Дві американські клініки з лікування безпліддя, одна в Лос-Анджелесі та одна в Чикаго, здається, із задоволенням допомогли Ліндбергу реалізувати його дитячий проект, разом лікуючи щонайменше 19 його донорів яйцеклітин та сурогатних матерів.

Співпраця з індустрією лікування безпліддя, як пацієнток, так і клієнток, може обернутися дуже по-різному для жінок, особливо для тих, хто не має таких же екстравагантних засобів. Розслідування Times показало, що тайські жінки, яких заманили до Джорджії, щоб стати сурогатними матерями, могли отримати яйцеклітини без їхньої згоди. Тут, у цій країні, сурогатна мати, яка народила мертву дитину, була звинувачена та подана до суду багатою жінкою, яка її найняла, згідно з повідомленням у Wired.

А ще є діти. The New Yorker нещодавно детально опублікував тривожні звинувачення у жорстокому поводженні з дітьми та нехтуванні ними з боку пари з Лос-Анджелеса, яка замовила приблизно два десятки дітей у сурогатних матерів.

Ці мільярдери-мегабатьки, навпаки, мають культурні та політичні вітри в спину. Філософи-технологи висунули витончені, на кшталт захисту аристократичного правління, євгеніки та селекції, забезпечуючи інтелектуальне прикриття або навіть моральне виправдання неортодоксальних батьківських прагнень мільярдерів. А лідери всього світу пішли на часом комічні кроки, щоб заохотити своїх громадян мати більше дітей.

Усе це говорить про те, що малоймовірно, що заможні чоловіки зіткнуться з будь-якими суттєвими обмеженнями щодо того, як вони можуть використовувати допоміжні репродуктивні технології. Також незрозуміло, як виглядає відповідальність щодо дітей, які народилися, деякі з яких були передані під опіку. Ліндберг продовжував свій дитячий проект навіть перебуваючи у в’язниці за хабарництво, очевидно, мало думаючи про благополуччя немовлят, які незабаром мали народитися. «Як ми збираємося платити за нянь тощо для цих дітей, коли вони прибудуть?» — запитав один з його співробітників у колеги, повідомляє Bloomberg.

Коли Сюй, чоловік, чия колишня партнерка звинуватила його у народженні 300 дітей, розмовляв через відеоконференцію з американським сімейним колегою влітку 2023 року, він навіть не потурбувався зустрітися з кількома своїми дітьми. Їх виховували няні в Ірвайні, Каліфорнія, поки вони чекали на документи до Китаю. Він пояснив судді, який розглядав низку клопотань про сурогатне материнство від його імені, що робота була насиченою. (Ви знаєте, як це буває.) У цих історіях мало турботи, турботи чи любові; здебільшого йдеться про підрахунок персоналу та оптимізацію.

Переважна більшість людей, які користуються послугами з лікування безпліддя, роблять це, не зловживаючи ними. Очевидно, лише кілька надзвичайно заможних чоловіків використовують їх так, як ніколи не передбачалося, щоб створювати не сім’ї, а легіони дітей, створених на замовлення. Сектор лікування безпліддя, безумовно, міг би отримати користь від більшого нагляду, але найбагатші серед нас завжди матимуть способи обійти закони, які їм не підходять. Нам також слід зосередитися на стримуванні надзвичайної нерівності, яка призвела до появи королівського класу чоловіків, настільки могутніх, що вони вважають, що можуть переробити світ за своїм генетичним образом.