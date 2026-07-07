Об’єднані Арабські Емірати збільшили видобуток сирої нафти майже до рекордних максимумів понад 3,8 мільйона барелів на день у червні після виходу з ОПЕК, щоб уникнути обмеження виробництва, повідомили в понеділок два джерела, знайомі з даними виробництва.

За оцінками Reuters, видобуток у червні був найвищим з квітня 2020 року, перевищивши рівні, що спостерігалися до війни з Іраном, і став раннім підтвердженням рішення ОАЕ вийти з ОПЕК та ОПЕК+ 1 травня, щоб звільнити виробництво від квотних обмежень.



Абу-Дабі стверджував, що роки інвестицій у виробничі потужності виправдовують більшу свободу видобутку нафти, а міністр енергетики Сухаїль аль-Мазруї заявив під час виходу з ОПЕК, що ОАЕ повинні інвесторам постачати те, що потрібно світовим ринкам, «без обмежень».

Різке зростання видобутку відбувається на тлі того, що нафтові ринки перейшли від побоювань щодо серйозних перебоїв у постачанні під час війни США та Ізраїлю з Іраном до побоювань щодо надлишку пропозиції.

Нафта марки Brent, яка досягла чотирирічного максимуму понад 126 доларів наприкінці квітня, у понеділок торгувалася приблизно за 72 долари за барель, що приблизно відповідає рівням, що спостерігалися до початку війни з Іраном наприкінці лютого.



ОАЕ повідомили ОПЕК, що у травні, в розпал конфлікту, видобули 2,11 мільйона барелів нафти на добу, порівняно з приблизно 3,40 мільйона барелів на добу у лютому. Однак Міжнародне енергетичне агентство оцінило набагато вищий рівень виробництва за обидва місяці, оцінивши видобуток у травні на рівні 2,8 мільйона барелів на добу, а в лютому – 3,64 мільйона.

Підкреслюючи зростання пропозиції, ADNOC продає сиру нафту через тендери за зниженими цінами, повідомили трейдери Reuters.

Відновлення випередило зростання інших виробників Перської затоки, багато з яких відновили експорт через Ормузьку протоку, але залишаються значно нижчими за рівень виробництва до конфлікту.

За даними Vortexa, середній обсяг експорту сирої нафти з Саудівської Аравії в червні становив 4,32 млн барелів на добу, що приблизно на 3 млн барелів на добу нижче за рівень лютого.

Видобуток у Кувейті зріс до 1,65 млн барелів на добу в червні, що приблизно втричі перевищує рівень травня, але все ще майже на 1 млн барелів на добу менше, ніж до конфлікту.

Ірак, другий за величиною виробник ОПЕК, експортував близько 780 000 барелів на добу в червні, що приблизно на одну п’яту від обсягів, відвантажених до конфлікту, згідно з даними Vortexa.