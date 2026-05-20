“Динамо” стало володарем Кубка України 2025/26 з футболу, у фіналі перемігши “Чернігів” з рахунком 3:1.

Про це повідомляє «Суспільне Спорт».

Попередні два розіграші Кубка вигравав “Шахтар”, який цього сезону вибув саме від “Динамо” в 1/8 фіналу. “Чернігів” на шляху до фіналу вибив “Металіст 1925” і став першим за сім років представником Першої ліги у вирішальному матчі турніру.

М’яч уперше опинився у воротах “Чернігова” на 14-й хвилині, але після перегляду VAR гол Віталія Буяльського скасували — капітан “Динамо” перебував у офсайді.

Саме Буяльський врешті відкрив рахунок, коли на 26-й хвилині довершив комбінацію киян силовим ударом у “дев’ятку” з центру штрафного.

Восьми хвилин вистачило “Чернігову”, аби відновити паритет. Розіграш штрафного завершився ударом головою від Анатолія Романченка, який спрямував м’яч повз Руслана Нещерета і забив історичний гол — дебютний для представників Першої ліги у фіналах Кубка.

Пішовши на перерву за нічийного рахунку, “Динамо” повернуло собі лідерство невдовзі після поновлення гри. Дубль оформив Буяльський, який вдруге залишився без опіки у центрі карного майданчика — і цього разу вразив нижній кут.

Фінальний рахунок встановив Андрій Ярмоленко, який після виходу на заміну обігрався з Едуардо Герреро, технічно розібрався із захисником та пробив у дальній кут — 3:1.

Кубок України. Фінал

“Чернігів” — “Динамо” 1:3

Голи: Романченко, 34 — Буяльський, 26, 53, Ярмоленко, 70

Для “Динамо” титул Кубка України — 14-й в історії клубу, а також перший за п’ять років. Востаннє кияни здіймали трофей у сезоні 2020/21 під керівництвом Мірчі Луческу.

“Динамо” також впритул наблизилося до історичного рекорду “Шахтаря”, який є найтитулованішим клубом Кубка України з 15 трофеями. Жодна інша команда в історії турніру не вигравала його більше двох разів (“Чорноморець”).

Як повідомляло Інше ТВ, Андреа Мальдера офіційно став головним тренером збірної України з футболу (ФОТО)