Домовилися розширювати співпрацю, критикували США і підписували документи. Так минув візит Володимира Путіна до Сі Цзіньпіна.

Що могло лишитися за кадром, і як ці переговори у Китаї впливають на війну Росії проти України, – в матеріалі RFI Українською.

Протягом двох днів російський очільник перебував із візитом у Китаї. У середу, 20 травня, Путін і Сі провели переговори у Будинку народних зібрань у Пекіні. Говорили про двосторонню співпрацю та міжнародні питання.

Голова Кремля заявив, що «перемови пройшли в традиційно теплій, товариській та конструктивній атмосфері». Путін називав Росію і Китай «важливими торговими партнерами», зазначивши, що 2025 року товарообіг досяг майже 240 млрд доларів.

Сі зазначив, що «китайсько-російські відносини вступили в новий етап більш активного та швидкого розвитку». За його словами, постійно розвивається співпраця країн у торгівлі, інвестиціях, енергетиці, науці та технологіях, культурі.

Підсумки візиту

Путін і Сі підписали дві декларації. Перша – про «подальше зміцнення всебічної стратегічної координації та поглиблення добросусідської дружби та співробітництва».

Друга спільна заява стосується «просування багатополярності та нового типу міжнародних відносин».

У документі йдеться про те, що зазнали краху «спроби низки держав одноосібно керувати світовими справами, нав’язати свої інтереси усьому світу та обмежити можливості суверенного розвитку інших країн у дусі епохи колоніалізму».

Сі та Путін вважають, що світ стикається з новими ризиками та викликами, і що існує «небезпека фрагментації міжнародної спільноти та повернення до “закону джунглів”».

Крім того, Москва й Пекін заявили, що «очевидну загрозу стратегічній стабільності створює проєкт США “Золотий купол”» – план Трампа щодо створення наземної та космічної системи перехоплення ракет. Також вони розкритикували ядерну політику Вашингтону.

Під час візиту, як заявляють сторони, було підписано 40 документів про співпрацю у галузі торгівлі, освіти, науки та техніки.

Також КНР та РФ продовжили до кінця 2027 року дію двостороннього безвізового режиму для поїздок своїх громадян.

Вплив на війну Росії проти України

«Беззаперечно, що для України цей візит матиме дуже серйозні наслідки, тому що КНР як була, так і є ключовою спонсоркою війни. Це визнав саміт НАТО у Вашингтоні у 2025 році, що Китай – ключовий фактор російської війни в Україні. Так воно і зберігається», – каже у коментарі RFI Українською президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України» Артур Харитонов.

Постачання для російського ВПК з Китаю постійно збільшується.

«По всій зброї, яка аналізується, видно, так чи інакше, китайські компоненти, які доходять до 90%. Це колосальні цифри. Це означає, що фактично кожен “шахед” і ракета, все те, що застосовує Росія проти України, має китайське походження», – зазначає експерт.

«І Сі Цзіньпін, анонсуючи розширення відносин із Росією на всіх рівнях, фактично підтверджує, що це тільки посилюватиметься», – каже Харитонов.

Експерт зауважує, що багато речей є непублічними, і хоча про них не заявляється, це «все також про китайську підтримку російської війни».

«Ключовою є китайська підтримка російської війни. І поки Путін отримує все те, що він хоче від Сі Цзіньпіна», – підкреслює експерт.

Китай, Росія, США

За словами Харитонова, немає ознак, що Сі Цзіньпін налаштований на деескалацію, або що Дональду Трампу вдалося вплинути на нього в цьому питанні.

«Стратегічно ж це означає, що Китай і надалі поглинатиме Росію, тому що все те, що Росія отримує від Китаю, це все оплачується російським суверенітетом, їхніми стратегічними активами, доступом до природних ресурсів і логістики, до російської Арктики. Усе це Китай і надалі собі отримуватиме», – зазначає Харитонов.

З іншого боку, експерт каже про «сигнал Трампу»: Китай не дасть перехопити вплив на Росію або укласти сепаратну домовленість, якої прагнутимуть під час візиту до Москви спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

З боку експертів і лідерів країн були очікування, що Сі тиснутиме на Путіна щодо завершення воєнної агресії проти України. Але це виявилося безпідставним.

«Є два різні підходи, – пояснює експерт. – Загальний підхід, ще з часів Джо Байдена, який фактично не визнавав суверенітету Росії в цій історії й передбачав, що необхідно домовлятися з Китаєм про зупинення російської війни. Загалом так воно і є: якщо ми хочемо завершити війну одним телефонним дзвінком, необхідно говорити з Китаєм. Але домовитися з ворогом, який ще більший, ніж Росія, насправді неможливо».

Ключовим є питання про економічний тиск на Китай. Експерт зазначає, що для того, щоб економічно добити Пекін, Вашингтону потрібна допомога Європи, якої, на його думку, нині немає.

«Дональд Трамп чинить найбільший тиск на Китай за останні десятиріччя, – каже Харитонов. – Але він не хоче домовлятися із Сі Цзіньпіном напряму про завершення війни. Він має геть інший намір – перехопити вплив на Росію, бо це центральний пазл китайського експансивного плану».

Тому, пояснює експерт, США пропонують Росії сепаратну угоду, що передбачає зняття санкцій та американські інвестиції за умови, що Китай буде витіснений і втратить преференційний доступ до російських стратегічних секторів.

«І одним з елементів цієї домовленості є зупинка російської війни в Україні», – додає Харитонов.

Експерт зауважує, що Китай, маючи Росію, зможе «почати третю світову через ті самі енергетичні ресурси, логістику, доступ до Арктики». І саме тому Трампу «треба прибрати Росію від Китаю й таким чином послабити Китай як свого головного ворога». Але поки це не вдається.

«Трамп не відступається від свого плану, який насправді має сенс з огляду на підготовку його країни до третьої світової війни. Тому виникає багато складнощів різного роду. І це означає, що переговорний трек поки не такий оптимістичний для нас, як міг би бути. Хоча не відкидаю, що у Дональда Трампа є якісь творчі рішення. Подивимося, чим завершаться всі ці візити Віткоффа і Кушнера до Москви, які були анонсовані буквально після візиту Путіна до Пекіна», – підсумував Харитонов.

«Сила Сибіру – 2»

Під час цього візитку Путін і Сі остаточно не домовилися про проєкт будівництва газопроводу «Сила Сибіру – 2», на реалізацію якого багато років сподівається Москва для збільшення постачання свого газу до КНР.

На думку Харитонова, цей проєкт у майбутньому буде реалізовано, бо вже є чимало різних енергетичних артерій, які ведуть із Росії до Китаю. За його словами, Китай уже є центральним стейкхолдером російської енергетичної бази в Арктиці з ключовими проєктами «Ямал СПГ» та «Арктик СПГ-2».

«”Сила Сибіру – 2″ – це складний логістичний проєкт, який передбачає залучення третіх сторін. Думаю, на переговорах Путін і Сі Цзіньпін досягли якогось спільного знаменника. Будуть ще питання щодо ціни, наскільки дешево Росія продаватиме це Китаю. Але для Китаю це теж інструмент подальшого поглинання Росії та зміцнення російської залежності від Китаю. Тому це просто питання часу», – зауважує Харитонов.

Близький Схід

Цей візит навряд чи напряму впливає на перебіг подій на Близькому Сході, – зауважує Харитонов. Більш важливим був візит Трампа до Пекіна.

«Білий дім фрагментував переговорний процес із Сі Цзіньпіном ще на декілька зустрічей, які можуть бути й у вересні, й у листопаді, й у грудні. Цілих три зустрічі може бути між Трампом і Сі Цзіньпіном цьогоріч. І багато чого проговорюватиметься надалі», – зауважує експерт.

Він пояснює, що таким чином США мають запас часу до кінця літа для ухвалення рішення щодо кампанії в Ірані. Але «це може бути і довготривала зупинка» з подальшим відновленням операцій.

Поки час у Трампа є, але не дуже багато, оскільки попереду проміжні вибори до Конгресу в листопаді 2026 року. «Так чи інакше Трампу доведеться змінювати підходи під виборчі цілі», – підсумовує експерт.

