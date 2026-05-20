Прогулянка лісом поблизу дому може допомогти розслабитися краще, ніж відпочинок серед екзотичної природи, виявили німецькі вчені. З’ясувалося, що найсильніше заспокоюють саме звуки знайомого лісу — наприклад, спів птахів, яких людина чує з дитинства.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

Дослідження провели фахівці Німецького центру досліджень біорізноманіття спільно з кількома університетами Німеччини. Учасникам дослідження давали послухати короткі аудіозаписи лісу — спів птахів і природні звуки природи.

При цьому записи були різними — одні слухали звуки лісів Німеччини та Польщі, а іншим вмикали аудіозапис тропічних лісів Панами. Крім того, вчені змінювали кількість тварин, яких можна було розрізнити на записі: десь лунали лише кілька видів птахів, а десь ліс — птахи, тварини та комахи — буквально «кишів» життям.

До і після прослуховування добровольці оцінювали ступінь свого стресу та здатність концентруватися. Результат виявився несподіваним навіть для вчених — навіть одна хвилина лісових звуків покращувала настрій, знижувала стрес і допомагала зосередитися. Але найсильніші зміни відбувалися саме після прослуховування знайомих лісів.

Вчені вважають, що справа в почутті впізнавання — звуки знайомої природи викликають відчуття безпеки та комфорту. За словами дослідників, особливо сильний ефект дають птахи, яких людина регулярно чує поруч зі своїм будинком.

Цікаво, що важливу роль відіграло й біорізноманіття. Чим більше голосів різних мешканців лісу розрізняли добровольці, тим приємнішими й безпечнішими здавалися їм записи.

Автори дослідження зазначають, що результати можуть стати в нагоді не тільки психологам, а й міській владі — «лісові» звуки можна вмикати в лікарнях або офісах, щоб знижувати рівень стресу як у відвідувачів, так і у співробітників.

