Україна оголосила офіційну заявку на матч групового етапу відбору ЧС-2026 з футболу проти Франції, пише УНН.

Заявка збірної України на матч проти Франції (за номерами):

1. Євгеній Волинець, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Олександр Сваток, 5. Валерій Бондар, 6. Іван Калюжний, 7. Владислав Ванат, 8. Єгор Назарина, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Олексій Гуцуляк, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Олег Очеретько, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Георгій Судаков, 18. Єгор Ярмолюк, 19. Назар Волошин, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Тарас Михавко, 23. Дмитро Різник.

“Із тих футболістів збірної України, які нині перебувають у Парижі, до заявки не потрапили Микола Матвієнко й Руслан Маліновський”, – повідомили в УАФ.