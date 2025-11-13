За процесуального керівництва Первомайська окружна прокуратура Миколаївської області 39-річному мешканцю Первомайського району повідомлено про підозру у наданні службовій особі, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення дій в інтересах того, хто надає таку вигоду, з використанням службового становища (ч. 3 ст. 369 КК України).

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

За даними слідства, підозрюваний намагався домовитися із заступником начальника відділення поліції – начальником слідчого відділення ВП №2 Первомайського РУП ГУНП в області щодо непритягнення його до кримінальної відповідальності за ознаками злочину за ч. 1 ст. 382 КК України (невиконання судового рішення), а також повернення тимчасово вилученого у нього автомобіля ВАЗ-2106.

За це чоловік запропонував неправомірну вигоду у розмірі 500 доларів США.

Судом підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою із заставою у 151 400 грн.

