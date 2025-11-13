Бізнесмен Тімур Міндіч знаходиться під санкціями як громадянин Ізраїлю, але має масштабний бізнес в Україні, пише УС.

В Україні Міндічу належать не лише частки у студії «Квартал 95», але й не менш цікавий бізнес. А саме, підприємства з видобутку бурштину й міді, ювелірний завод «Ізумруд» у Києві та компанія з виробництва діамантів Ankor-D.

Через Ігоря Палицю, очільника групи «За майбутнє», фірма Міндіча отримала доступ до комунального підприємства на Волині, яке займається видобутком бурштину з річним оборотом понад мільярд гривень.

Міндіча також пов’язують із компанією Фортеця захисту, що працює в оборонному секторі. Також Міндіча пов’язують із компанією Fire Point, одним із найбільших отримувачів бюджетних коштів Міноборони на виробництво безпілотників.

Компанія Green Family Ltd, що належить Міндічу, є засновником фільмопродакшенів.

Крім того, в Україні бізнесмен залишається керівником або співвласником таких компаній:

➡️ АТ «Генезіс» (зареєстроване 2021 року, статутний капітал — 20 млн грн);

➡️ ТОВ «Квартал ТВ» (2016 рік, 60 тис. грн);

➡️ ТОВ «Стедіум Фемілі» (2024 рік, 1,7 млн грн);

➡️ ТОВ «Некстр Лайн Продакшн»;

➡️ «Драйв Продакшн»;

➡️ «Кіностолиця»;

➡️ «Віжн Квартал ТВ»;

➡️ «Кофе Бар Плюс»;

➡️ «Скай Фуд Сервісес»;

➡️ «Контроль Сервіс».

Усі ці компанії зареєстровані в Україні та зараз не знаходяться у стадії припинення.

Нагадаємо також: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів» – так Зеленський прокоментував закиди щодо Міндіча.