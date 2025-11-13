Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє, що у січні – жовтні 2025 року до місцевих скарбниць сплачено 9,3 мільярда гривень податків, що перевищило минулорічні надходження за 10 місяців на 1,4 мільярда гривень.

Бюджетоформуючими традиційно залишаються податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва та плата за землю.

Слід зазначити, що 65,4 відс. у загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів займає податок на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО). За січень – жовтень поточного року місцеві скарбниці отримали 6,1 мільярда гривень ПДФО, що на 950,5 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2024 року.

Підприємці і аграрії Миколаївщини, які використовують спрощену систему оподаткування, сплатили до місцевих бюджетів 1,6 млрд грн єдиного податку, що на 16,9 відс., або на 238,8 млн грн більше, ніж у січні – жовтні 2024 року. Питома вага єдиного податку в загальній сумі надходжень місцевих бюджетів становить 17,8 відсотків.

Наступним за обсягами сплати до місцевих бюджетів Миколаївщини є земельний податок і орендна плата. Варто відмітити, що власники і орендарі земельних ділянок за 10 місяців 2025 року поповнили місцеві бюджети на 975,7 млн грн та збільшили надходження цього податку порівняно з аналогічним періодом минулого року на 18,8 відс., або на 154,6 млн гривень.

Завдяки продуктивній співпраці з суб’єктами господарювання, керівниками територіальних громад, створенням комфортних умов для платників у напрямку підвищення рівня добровільного виконання ними податкових зобов’язань, а також роботі електронних сервісів ДПС, податкові надходження до місцевих бюджетів постійно збільшуються.

Кожен має усвідомити – вчасно сплачені мінімальні податкові зобов’язання, податки на майно та інші місцеві податки і збори, зараховуються до місцевих бюджетів, а значить територіальні громади матимуть кошти на виконання соціальних програм та реалізацію інфраструктурних проєктів.

Головне управління ДПС у Миколаївській області дякуєм бізнесу, який зміцнює економіку та допомагає країні стати сильнішою. Адже сплачуючи місцеві податки вчасно та у повному обсязі, ви підтримуєте економічний розвиток та фінансову стійкість регіону.