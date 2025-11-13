Звільнити з посади в органах прокуратури – саме таке дисциплінарне стягнення 5 листопада 2025 року наклала на прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва Миколаївської області В’ячеслава Царюка Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів.

Про це передає Інше ТВ.

Як вбачається з матеріалів справи, 2 травня 2025 р. о 21.23 в приміщенні кафе-піцерії, розташованого у місті Миколаєві, спрацювала сигналізації. Для перевірки за викликом прибув наряд поліції охорони, та було встановлено, що один з відвідувачів закладу порушував громадський порядок. І цим відвідувачем виявився прокурор Окружної прокуратури міста Миколаєва Царюк В.В.

Отримані відеозаписи з камер відеоспостереження закладу та з нагрудних камер співробітників поліції охорони підтверджують, що прокурор Царюк В.В. порушував громадський порядок, при спілкуванні з співробітниками поліції охорони висловлювався нецензурною лайкою, поводився зухвало, погрожував, всіляко підкреслюючи свій службовий статус, а його поведінка свідчила про ознаки сп’яніння.

У своїх поясненнях під час службового розслідування Царюк В.В. зазначив, що 02.05.2025 знаходився у піцерії, де мав намір придбати піцу на прохання сестри. Після замовлення піци та оплати він очікував замовлення на вулиці, де йому стало погано. У зв’язку з тим, що він має захворювання та постійно вживає ліки для зниження артеріального тиску, він звернувся до працівників піцерії з проханням відвідати вбиральню, випити ліки та вмитись, на що отримав відмову. З яких підстав виник конфлікт з працівниками указаного закладу, він вказати не може, оскільки під час серцевих нападів втрачає орієнтацію у просторі та може втрачати свідомість. За його словами, він очікував замовлення на вулиці, де у нього виник конфлікт з працівниками піцерії та співробітниками служби охорони.

Царюк В.В. визнав, що під час конфлікту поводив себе неправильно, поведінку свою вважає нетактовною. Ним зазначено, що 02.05.2025 він вживав алкогольні напої, а саме, близько двох келихів пива об’ємом 0,5 л. Проте він вважає, що його поведінка була спровокована чотирма чоловіками, які у темну пору доби звертались до нього із безпідставними питаннями.

