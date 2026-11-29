Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поважає суверенітет Лівії, але переслідуватиме російські кораблі, що перевозять зброю, де б вони не були.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю Al Jazeera.

“Якщо ми десь виявимо російські кораблі, що перевозять зброю, яка використовується в цій війні, то, звичайно, ми знайдемо ці кораблі, будемо переслідувати їх і помстимося”, – сказав журналістам Зеленський, коментуючи засудження з боку Лівії після атаки на російські судна в порту Бенгазі.

Він також наголосив, що російські кораблі зі зброєю є легітимними цілями. Однак запевнив, що Україна не хоче ескалації в Лівії.

За словами Зеленського, Лівія має зрозуміти, що Україна поважає її суверенітет. Він додав, що Україна не нападала на Лівію та на її порти.