У ніч на 29 листопада український безпілотник великої дальності FP-1 упав і вибухнув у Туреччині. Про це пише турецьке агентство ANKA Haber із посиланням на повідомлення офісу губернатора провінції Різе.

У селі Сирт, що в районі Чаєлі провінції Різе, впав безпілотний літальний апарат — дрон-камікадзе українського виробництва. Внаслідок вибуху, що стався при падінні, було розбито вікно в розташованому неподалік будинку. Уламки дрона були вилучені в ході операції, проведеної відповідними службами.

У заяві, оприлюдненій прес-службою адміністрації губернатора провінції Різе, зазначається таке:

«29 листопада 2026 року, приблизно о 01:30, у селі Сирт (район Чаєлі, провінція Різе) було розпочато пошуково-слідчі заходи у зв’язку з повідомленнями про падіння безпілотного літального апарата (БПЛА).

Встановлено, що цим об’єктом був дрон-камікадзе моделі “FP-1” українського виробництва (виробник — компанія Fair Point). Вибух, що стався під час удару об землю, пошкодив вікно в сусідньому будинку; постраждалих, поранених або інших значних пошкоджень майна зафіксовано не було.

Командування жандармерії провінції Різе вжило необхідних заходів безпеки на місці події, а уламки дрона були вилучені за участі групи розмінування, яка прибула з Трабзона».