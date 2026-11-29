За підрахунками The New York Times, за 50 днів Україна атакувала 40 російських нафтових і військово-промислових об’єктів, географія українських далекобійних ударів охоплює понад 2400 км і щонайменше п’ять морів.

The New York Times доходить висновку, що Україна нарощує далекобійні удари, мета яких – зруйнувати логістичні мережі, що забезпечують російську військову машину паливом, зброєю та грошима, пише ВВС.

Таким чином Київ перетворює величезну територію Росії та розкидані по ній військові й економічні об’єкти на її слабкість.

Серед російських нафтових і військово-промислових об’єктів, які Україна атакувала за 50 днів, – паливний термінал на узбережжі Білого моря в Арктиці та завод із виробництва ракетного палива в глибині Сибіру.

У Балтійському морі загорілося російське військове вантажне судно, біля берегів Лівії затонув військовий корабель. Також внаслідок ударів ділянка проїжджої частини на вагомому для Росії мосту до окупованого Криму обвалилася в море.

Росія й надалі має перевагу в можливостях завдавати далекобійних ударів, пише NYT.

Вона може атакувати будь-яку частину України балістичними ракетами, від яких Київ значною мірою не має чим захиститися без додаткових американських перехоплювачів.

Москва розраховує виснажити Україну завдяки перевазі в чисельності військ і озброєнні. Напередодні зими російські війська атакують електростанції, системи опалення та залізничну інфраструктуру, намагаючись завдати болю цивільному населенню й змусити Київ до поступок.

Однак Україна також має інструменти впливу, зазначає видання. Інтенсивність її далекобійних операцій досягла рекордного рівня: в окремі дні українські сили запускають по Росії понад тисячу дронів.

Попри вимоги президента США Дональда Трампа припинити такі атаки, Україна продовжує бити по російських нафтопереробних заводах.

Підпис до фото,Супутникові знімки Керченського мосту, що сполучає Росію з окупованим Кримом і перекинутий російський корвет “Меркурий” після атаки українського морського дрона біля узбережжя Лівії

Цього місяця заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі розкритикував українську кампанію, заявивши, що “видовище далекобійних ударів” не допомагає завершити війну.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов визнає, що самі лише далекобійні удари не дадуть змоги виграти війну. Проте кожна атака означає ремонт, втрату виробництва, перебудову логістики та додаткові витрати для Росії. Крім того, Москва змушена перекидати системи ППО з фронту та відводити військові кораблі для захисту суден у морі.

Масштаб української кампанії особливо проявився минулого тижня.

Минулого тижня українські дрони атакували російське військове судно Sparta II у Фінській затоці, а наступного ранку сім морських дронів подолали оборону порту Бенгазі в Лівії, потопили корвет “Меркурій” з бойовим гелікоптером на борту та атакували вантажне судно, яке, за словами Зеленського, перевозило зброю.

Влада східної Лівії пообіцяла відповісти на атаку. Зеленський назвав удари по російських цілях у будь-якій точці світу суверенним правом України на самооборону та “гарантією нашої довгострокової безпеки”.

Реакція союзників

Реакція європейських союзників була стриманішою, ніж на удари по території Росії. Частина політиків побоюється ескалації.

Водночас інші вважають, що Україна дає єдину реальну відсіч російській тіньовій війні.

“Європа – це наш тил, а ми – її армія”, – сказав про Україну Андрій Клименко з Інституту Чорноморських стратегічних досліджень.

Дискусія виявила розбіжності між США та Європою.

Після критики українських ударів з боку американського представника Елбріджа Колбі міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав його слова “доволі дурними”, а британський міністр оборони Вес Стритінг заявив, що ці операції допомагають виграти час і рятують життя.

Військовий експерт Джек Вотлінг також вважає, що далекобійні удари можуть змусити Росію до справжніх переговорів.

Масштаби атак зростають. 16 листопада російські військові заявили про збиття 1336 українських безпілотників, побивши рекорд, встановлений 18 днями раніше. Уже 17 листопада рекорд побили знову: російська сторона повідомила про перехоплення 1441 дрона.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, переробка нафти на російських НПЗ скоротилася приблизно на 30% за рік, виробництво бензину – на 20%, дизельного пального – майже на 30%. Москва була змушена обмежити експорт пального.

Підпис до фото,На фотографії, наданій прикордонною охороною Фінляндії, рятувальне судно гасить пожежу на російському вантажному судні “Спарта II” у Фінській затоці цього місяця

Збільшення ударів на великій відстані стало можливим завдяки швидкому розвитку української оборонної промисловості.

“Спроможності (України. – Ред.) еволюціонували від переобладнання комерційних дронів до виробництва реактивних ударних систем і важких крилатих ракет, здатних нести боєзаряд вагою в одну тонну на відстань понад 2900 км. Україна також прискореними темпами розробляє власні балістичні ракети”, – пише газета.

Водночас українські інженери швидко інтегрують штучний інтелект у різні види озброєння. “Сотні українських оборонних технологічних компаній уже використовують штучний інтелект”, – заявив у вівторок Зеленський.

Нові удари

Міністерство оборони Росії заявило, що в ніч на неділю сили ППО “перехопили та знищили” 1017 українських безпілотників, а за останню добу – 1612.

Раніше мер Москви Сергій Собянін повідомляв, що в напрямку столичного регіону прямували 542 дрони. Про наслідки атак він не згадував.

За даними моніторингових каналів, у ніч на неділю ціллю атаки міг стати хімічний комбінат “Тольяттикаучук” у місті Тольятті Самарської області.

Телеграм-канал ASTRA, що спеціалізується на OSINT-розслідуваннях, оприлюднив фото зі стовпом диму, як стверджують, з місця удару.

Мер Тольятті Ілля Сухих повідомив, що місто зазнало атаки безпілотників і що постраждалих немає. Про наслідки ударів він не написав, зазначивши лише, що “на місцях падіння безпілотників працюють екстрені служби”.

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев повідомив, що протягом ночі над регіоном “збили” понад 20 українських дронів.

“Противник знову націлився на промислові підприємства нашого регіону”, – написав він, не уточнивши, чи є пошкодження і які саме об’єкти могли стати цілями атаки.

Підпис до фото,Пожежа, як стверджують моніторингові канали, на хімічному комбінаті в Тольятті Самарської області

Напередодні Україна завдала ударів по трьох об’єктах російської нафтової галузі – нафтоперекачувальних станціях “Самара” в Самарській області та “Нурліно” в Башкортостані, а також по Новошахтинському НПЗ у Ростовській області.

За даними Генштабу ЗСУ, на станції “Самара” спалахнула пожежа, а на території НПЗ зафіксували вибухи й займання. “Самара” є одним із ключових вузлів “Транснефті”, через який проходить до половини російського нафтового експорту.

За даними проєкту ACLED, на які посилається The Guardian, у 2026 році Україна здійснила майже 500 ударів по російських цілях на відстані понад 500 км від кордону.

Це більше, ніж за всі попередні чотири роки повномасштабної війни разом.

Тим часом Володимир Зеленський повідомив, що лише протягом останнього тижня російські війська випустили по Україні понад 1960 ударних безпілотників, більш ніж 1600 керованих авіабомб та 8 ракет.

За словами президента, росіяни намагаються скористатися наближенням холодів, атакуючи енергетику та іншу критичну інфраструктуру.