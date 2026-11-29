Звичайне селфі може містити несподівані підказки щодо вашого загального стану здоров’я та тривалості життя — особливо у випадках, коли йдеться про онкологічних хворих.

Дослідники з організації Mass General Brigham у Бостоні розробили моделі штучного інтелекту, які, за їхніми словами, здатні прогнозувати біологічний вік пацієнта з онкологічним захворюванням та його шанси на виживання, використовуючи лише одну фотографію обличчя.

Результати дослідження, опубліковані в понеділок у журналі The Lancet Digital Health, свідчать про те, що аналіз обличчя може стати додатковим інструментом для лікарів. Він допоможе оцінити шанси пацієнта на виживання та визначити, які методи лікування будуть найбільш ефективними в конкретному випадку онкологічного захворювання, пише CNN.

«Я був неабияк здивований, дізнавшись, що за однією лише фотографією обличчя можна виявити ознаки ризику смертності», — зазначив автор дослідження доктор Реймонд Мак, радіаційний онколог в Інституті раку Mass General Brigham, який також викладає в межах програми «Штучний інтелект у медицині» в цій же організації.

Моделі штучного інтелекту, навчені на понад 40 мільйонах зображень облич, аналізують різні ділянки обличчя, щоб оцінити загальний стан здоров’я та біологічний вік онкохворого. На відміну від хронологічного віку, який визначається кількістю прожитих років, біологічний вік відображає те, наскільки організм постарів на клітинному та фізичному рівнях.

«Алгоритм оцінки віку розглядає область навколо скронь, область на лобі, над очима, а потім те, що ми називаємо носогубною складкою, лінією, яка з’єднує ніс з куточком рота», – сказав Мак про те, які частини обличчя моделі штучного інтелекту враховують під час оцінки біологічного віку.

«Натомість, алгоритм прогнозування ризику смертності розглядає зовсім іншу частину обличчя», – сказав Мак. «Він розглядає перенісся та область під очима».

Моторошно, але ті самі області обличчя, які оцінює модель штучного інтелекту для прогнозування біологічного віку та виживання, – це ті самі частини, на які посилався грецький лікар і філософ Гіппократ у «Книзі прогностики», написаній близько 400 року до нашої ери, коли він описував «гострий ніс, запалі очі, впалі скроні» як ознаки атрофії м’язів та ризику смертності.

«Думати, що наші алгоритми можуть повторювати цю мудрість Гіппократа тисячолітньої давності, було для нас приголомшливо», – сказав Мак.

Алгоритми штучного інтелекту не мали інформації про стародавні тексти Гіппократа, оскільки «наші алгоритми навчаються виключно на фотографіях облич, а потім на тому, чи помер хтось чи ні, або на його вікі», – сказав Мак.

«Він не враховує текст, знання чи мудрість, які зібрані в Інтернеті», – додав він. «Тому чути відлуння Гіппократа протягом тисячоліть у наших алгоритмах було дуже моторошно».

Мак та його колеги спочатку створили надійну модель штучного інтелекту під назвою Foundation Artificial Intelligence for Health Recognition-Face (FAHR-Face), яка була навчена на понад 40 мільйонах зображень облич, що охоплюють різні вікові групи та етнічне походження.

Потім модель була доопрацьована та використана як основа для створення двох інших моделей, які могли б виконувати певні завдання: модель FAHR-FaceAge оцінює біологічний вік людини на основі однієї фотографії, а модель FAHR-FaceSurvival прогнозує шанси пацієнта з раком на виживання, поєднуючи риси обличчя з іншою клінічною інформацією.

За допомогою моделі FAHR-FaceSurvival дослідники виявили, що серед 122 пацієнтів з раком, у яких модель вказувала на високий ризик смерті, понад половина – 52,5% – померли протягом 90 днів після оцінки, як і передбачалося. Для порівняння, лише близько 2% з 975 пацієнтів у групі FAHR-FaceSurvival з найнижчим ризиком померли протягом 90 днів.

Під час оцінки моделі FAHR-FaceAge дослідники виявили, що 21% з 1060 пацієнтів, біологічний вік яких був більш ніж на 20 років вищим за їхній хронологічний вік, померли протягом 90 днів. Для порівняння, близько 6% з 4195 пацієнтів з біологічним віком щонайменше на 10 років молодшим за їхній хронологічний вік померли протягом 90 днів.

Дослідники виявили, що косметичні зміни обличчя, такі як хірургічне втручання, ін’єкції, такі як ботокс, або макіяж, не вплинули на продуктивність моделей штучного інтелекту.

«Перспективний доказ концепції»

Автори дослідження наголошують, що їхні моделі штучного інтелекту не призначені для заміни лікарів чи існуючих клінічних оцінок. Натомість вони описують технологію як інструмент, що розвивається і в майбутньому може допомогти лікарям оцінювати стан здоров’я пацієнтів або приймати рішення щодо варіантів лікування.

«Якщо ми зможемо на ранніх етапах виявляти ознаки прискореного старіння або підвищений ризик смертності, то отримаємо можливість проводити відповідний скринінг або раніше визначати пацієнтів, яким може знадобитися додаткове обстеження на наявність серйозних захворювань», — зазначив Мак.

Хоча це дослідження проводилося виключно серед онкологічних хворих, Мак припускає, що подальші наукові роботи можуть показати, чи спостерігаються подібні закономірності у людей, які загалом здорові, але цікавляться питаннями довголіття.

За словами доктора Вілбура Лама, керівника дослідницького напрямку та професора педіатрії й біомедичної інженерії в Університеті Еморі, використання технологій штучного інтелекту в цьому дослідженні є надзвичайно цікавим, проте воно ще потребує клінічної оцінки.

«Це надзвичайно переконливе дослідження, що базується на великому масиві даних; виявлені зв’язки між зображеннями обличчя, біологічним віком і ризиком виживання при онкологічних захворюваннях видаються досить вагомими. Однак реальну клінічну цінність цього підходу ще належить підтвердити в ході проспективних досліджень», — написав у електронному листі доктор Лам, який не брав участі в роботі.

«Крім того, як зазначають самі автори, залишається відкритим питання, чи можна точно застосовувати цей інструмент для окремих підгруп населення, — додав він. — Наприклад, щоб впровадити цю технологію в клінічну практику, необхідно провести проспективні дослідження, які покажуть, наскільки вираженими є ці ефекти для людей з певними рисами обличчя, кольором шкіри або належністю до різних вікових груп».

Дослідження надає «переконливі докази» статистичного зв’язку між зовнішнім виглядом обличчя та показниками виживання серед онкологічних пацієнтів, які проходять променеву терапію. Про це заявив Мирослав Бобер, професор у галузі обробки відео та машинного інтелекту в Університеті Суррея, у повідомленні, поширеному британським «Науковим медіацентром» (Science Media Centre). Однак «прогнозування результату — це не те саме, що його пояснення. Попри згадки про “біологічний вік”, штучний інтелект оцінює вік на основі зовнішнього вигляду обличчя, а не шляхом безпосереднього вимірювання будь-яких глибинних процесів біологічного старіння», — зазначив Бобер, який не брав участі в дослідженні.

«Автори пов’язують ділянки обличчя, на які спирається штучний інтелект, із “виглядом людини, що помирає” — явищем, яке описують лікарі. Проте в дослідженні не перевірялося, чи здатен штучний інтелект розпізнати щось таке, чого не помітив би лікар», — додав Бобер.

«Не було доведено, що ці прогнози надають клінічно корисну інформацію, яка доповнювала б оцінку лікарями загального стану здоров’я та фізичного стану пацієнта (останні в цьому дослідженні не оцінювалися), — сказав він. — Це перспективна демонстрація концепції, але вона ще не готова до клінічного застосування. Цей інструмент потребує подальшого тестування: порівняння з оцінками лікарів, а також перевірки в різних лікарнях і на різних групах пацієнтів».