Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром на Закарпатті. Це перший візит очільника угорського уряду до України від 2015 року. Серед головних тем переговорів — двосторонні відносини, права угорської меншини та вступ України до Євросоюзу.

Про зустріч повідомив Зеленський.

«Сьогодні тут, у Закарпатті, ми зустрічаємось із прем’єр-міністром Угорщини. Він уперше приїжджає з візитом в Україну на посаді прем’єр-міністра, і це має бути доволі суттєва наша зустріч», — заявив український президент.

Зеленський наголосив, що переговори мають особливе значення не лише для українсько-угорських відносин, а й для європейської інтеграції України.

За його словами, Київ продовжує виконувати необхідні умови для відкриття переговорних кластерів щодо вступу до ЄС і не збирається змінювати цей курс.

«Ми робимо все необхідне для відкриття кластерів у перемовинах про вступ України у Євросоюз – політика незмінна. Часто буває, що робимо більше, ніж інші країни, які вступили в ЄС», — зазначив Зеленський.

Президент також підкреслив, що Україна прагне конструктивних відносин із сусідніми державами, зокрема Угорщиною, Польщею, Румунією, Молдовою та Словаччиною.

Інформацію про візит також оприлюднив Петер Мадяр у своїх соцмережах.

«Сьогодні я вирушаю до Закарпаття, де проведу переговори з президентом України та зустрінуся з лідерами угорської громади. Разом із міністром Анітою Орбан ми відвідаємо кілька угорських установ. Це перший візит прем’єр-міністра Угорщини до України з 2015 року», — написав Мадяр. Також Мадяр заявив, що звернеться до Зеленського з проханням перенести терміни виконання відновлення прав угорської меншини на раніший строк і реалізувати їх уже до кінця цього року або щонайпізніше на початку наступного.

Разом із Петером Мадяром до України прибула міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан.

Раніше Зеленський і Мадяр домовлялися провести переговори до кінця листопада. Під час попередніх контактів сторони вже порушували питання прав угорської національної меншини в Україні, двосторонньої торгівлі та європейської інтеграції.