У Китаї державного чиновника засудили до смертної кари за передавання державних таємниць і секретних документів агентці іноземної розвідки, пише ЛБ.

Пекін вкрай рідко повідомляє про засудження людей до смертної кари за шпигунство або оприлюднює подробиці судових процесів, пов’язаних із національною безпекою., однак у понеділок Національне управління Китаю із захисту державних таємниць опублікувало повідомлення, у якому йдеться, що засудженого чиновника завербувала іноземка, коли він працював за кордоном.

У повідомленні не зазначено, у якій саме країні працював чиновник. Відомо лише його прізвище – Ма. За даними відомства, до нього звернулася жінка на ім’я «Кайлін», яка спочатку заявила, що хоче вивчати китайську мову. Її громадянство не уточнюється.

За інформацією прокуратури, після того як їхні стосунки розвинулися, «Кайлін» почала переводити розмови на «політично чутливі» теми та важливі міжнародні події. Зрештою вона переконала Ма передати конфіденційну інформацію про персонал і діяльність китайської установи в країні його перебування.

Згодом Кайлін познайомила Ма з іншими своїми колегами та попередила, що, якщо він не стане агентом їхньої країни, вони повідомлять китайському уряду про його діяльність. Після цього Ма підписав зобов’язання про лояльність.

Пізніше чиновник повернувся до Китаю та передав іноземній агентці сотні секретних розвідувальних документів. За це він отримував фіксовану щомісячну платню, а також додаткові винагороди за передавання важливих матеріалів.

За даними китайської прокуратури, Ма передав дев’ять документів, що містили державні таємниці, та 26 документів із грифом «конфіденційно». За шпигунську діяльність він отримав понад $150 тис.

У 2023 році Китай розширив сферу дії свого й без того широкого закону про протидію шпигунству. Визначення шпигунської діяльності поширили не лише на державні таємниці й розвідувальну інформацію, а й на будь-які «документи, дані, матеріали або предмети, пов’язані з національною безпекою та інтересами». Водночас конкретних критеріїв визначення цих понять закон не встановлює.