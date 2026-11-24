Київський апеляційний суд залишив Валентину Молоду під вартою. Її підозрюють у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та поширенні інформації про розміщення військових після інциденту біля пункту дислокації Нацгвардії у Петропавлівській Борщагівці 2 листопада.

Про це повідомив кореспондент hromadske із зали суду.

Сторону захисту Молодої в апеляційному суді представляли троє адвокатів. Вони просили скасувати ухвалу Соломʼянського райсуду Києва, який відправив підозрювану під варту. А також обрати альтернативний запобіжний захід — особисте зобовʼязання.

Зокрема, захист посилався на те, що Молода самостійно виховує малолітню дитину. Сама підозрювана зазначила, що півтора року не живе разом зі своїм чоловіком, але офіційно не розлучена. А ще — посилалися на статті Женевської конвенції, яка зобовʼязує державу відокремлювати військові обʼєкти серед житлової забудови, а не ховати їх там.

«Будинок, біля якого відбувались події, не був позначений як військовий обʼєкті», — заявив адвокат Ігор Бондаренко. Він також завернув увагу на те, що четверо військових, які перебували у будинку на Петропавлівській Борщагівці, 2 листопада були доставлені до лікарні. Державне бюро розслідувань відкрило за цим фактом кримінальне провадження.

Колишній народний депутат Віталій Купрій подав заяву про взяття Валентини Молодої на поруки. Він не зʼявився на засідання і просив виступити в режимі онлайн. «Це сфабрикована справа. Вона героїня і має бути негайно відпущена на волю», — заявив Купрій.

Сторона обвинувачення просила ж відхилити апеляційні скарги захисту. Прокурорка зауважила, що цей будинок — це військовий обʼєкт, і це питання також досліджував Соломʼянський райсуд.

Суд же зауважив, що може оцінити лише обґрунтованість підозри. За статтею, яку інкримінують Молодій, єдиним можливим запобіжним заходом є тримання під вартою. Тож суд не може замінити його на м’якший. Якщо суд визнає підозру обґрунтованою, Молода залишиться під вартою, якщо ж ні — запобіжний захід скасують.

Прокурорка Марина Грушевська також показала ліцензію клініки Молодої, де зазначено, що фахівці за спеціальністю екстреної допомоги там відсутні. Крім того, зазначила Грушевська, у ліцензії не вказано, що Молода є лікарем у клініці «Молода-Я», лише вказана як директор і співзасновниця. Зміни за останній період до ліцензії не вносились. Так само і «швидка», на якій приїхала Молода у Петропавлівську Борщагівку, не числиться у цій клініці. Суд зауважив, що огляне надані прокуроркою документи, але враховувати їх у винесенні рішення не може, позаяк вони не були розглянуті судом першої інстанції.

Молода стверджувала, що має закордонну медичну освіту, але не відповіла на запитання суду, у якому саме навчальному закладі була. Документи, які це підтверджують, за її словами, є. Однак суду вона їх не надала. Молода заявила, що «врятувала 4-х людей», і звинуватила в бездіяльності поліцію, яка прибула на виклик удень 2 листопада. За її словами, у СІЗО співробітники СБУ нібито погрожували їй, намагаючись схилити до співпраці зі слідством. Молода також стверджує, що під час допиту правоохоронці забрали в неї бодікамеру, на яку були зафіксовані всі події того дня.

Підозрювана заявила, що займалась волонтерством з початку великої війни, а до цього завдяки її коштам, зокрема, «побудували храм на Дарниці» у столиці.

Нагадаємо, Валентина Молода стала відомою на початку листопада — після інциденту біля пункту дислокації підрозділу Нацгвардії у Петропавлівській Борщагівці, де вона намагалася приватною швидкою вивезти військовослужбовця. Молода першою прибула у Петропавлівську Борщагівку, вона почала розповсюджувати інформацію про те, що в будівлі утримують десятки людей, паралельно вела прямий етер у TikTok.