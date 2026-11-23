НАТО посилило захист повітряного простору Польщі після інциденту, пов’язаного із російськими ракетами. До охорони польського неба вже залучили літаки раннього попередження союзників.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише «Слово і Діло».

«Літаки раннього попередження союзників уже посилюють захист польського неба. Це відповідь на останні інциденти та підтвердження зобов’язань НАТО перед Польщею. Ми домагаємося подальшої підтримки», – заявив він.

За словами міністра, залучення таких літаків суттєво доповнює можливості наземних систем протиповітряної оборони, польських винищувачів F-16 та авіації союзників.

Як повідомляло Інше ТВ, 20 листопада У Польщі вибухнули 2 ракети і дрон. Трамп каже – “Путін помилився”, але це не випадковий заліт, і ось чому