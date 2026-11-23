«Провів сьогодні Ставку. Фактично одне питання – захист від російських реактивних дронів у цьому році, в наступному, враховуючи російські плани виробництва. Є деталі від нашої розвідки, є розуміння обсягів російського виробництва, схеми, які вони використовують для постачання компонентів, і плани застосування «шахедів» проти нас. Щоб протидіяти цьому, потрібні і санкції, і реальний експортний контроль – точно сильніший, ніж є зараз у деяких країнах, – і, звісно, наші засоби для збиття «шахедів». F-16 – Україні потрібно більше таких літаків. «Гріпенів», які мають з’явитись в Україні із січня, теж треба буде більше.



Я на своєму рівні з лідерами, з МЗС, Міністерство оборони – у всіх нас є конкретні завдання. Буде більше літаків для нашої оборони. Це абсолютно чітко. Це дуже потрібно. Також є хороші новини від українських виробників зброї. Є вже більше ефективних перехоплювачів проти реактивних «шахедів». Максимум ми всіх законтрактуємо.

Є інформація від нашої розвідки про підготовку росіян до нових ударів. Будь ласка, реагуйте на сигнали ракетної небезпеки і бережіть себе.



Важливо, щоб на такі сигнали реагували і в Сполучених Штатах та в інших країнах, від яких залежить постачання антибалістики для захисту наших міст, нашої інфраструктури. Кожна ракета для «петріота» в нас – це мінус для Росії, мінус її зневаги до дипломатії і до життя.



Війна триває тільки тому, що Росія вірить у свою можливість вбивати та руйнувати. Треба її зупинити. Треба зупинити цю російську війну. Треба допомагати Україні й захищати життя. Ракети для «петріотів» потрібні тут, в Україні, і ми дуже очікуємо на відповідні рішення Америки. Дякую всім, хто допомагає! Слава Україні!»



Звернення Володимира Зеленського наприкінці 1734-го дня повномасштабної війни.

Як повідомляло Інше ТВ, Зеленський провів нараду щодо захисту української енергетики (ФОТО)