У зв’язку з проведенням аварійних робіт на мережах МКП «Миколаївводоканал» від завтра, 24 листопада, з 08:30, тимчасово буде змінено рух тролейбусного маршруту №14.

Про це повідомили в КП «Миколаївелектротранс», передає Інше ТВ.

Тролейбус №14 за маршрутом «залізничний вокзал «Миколаїв-Вантажний» — вул. Казарського» в обох напрямках курсуватиме через вул. Олександра Янати.

Зміни запроваджено для безпеки пасажирів та збереження технічного стану тролейбусів.

Про відновлення руху буде повідомлено додатково на офіційних інформаційних ресурсах КП «Миколаївелектротранс».

Як повідомляло Інше ТВ, на початку листопада в Миколаєві вводять різні графіки для вихідних і буднів для тролейбусного маршруту №14. Розклад