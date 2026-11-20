Питання одне – чому не збили?!

Росія випустила крилаті ракети та безпілотники в напрямку Польщі — приблизно за 60 миль (близько 100 км) від місця, де британські війська проводили військові навчання.

Крилату ракету Х-101, ще одну невстановлену ракету та реактивний безпілотник було виявлено в Люблінському воєводстві; вони впали на поля, не завдавши жодних руйнувань.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ці об’єкти прибули з Росії, і, судячи з усього, це не було випадковістю, пише The Telegraph.

«Ми знаємо, що те, що впало на польську землю, прибуло з Росії. Тому — і це не лише моя оцінка, а й думка наших іноземних партнерів, зокрема й у межах НАТО, — це не схоже на випадковість. Схоже, що ми маємо справу з навмисною провокацією», — зазначив він.

А трохи пізніше, як зазначає ІншеТВ, в офіційній заяві, він додав:

“Не будемо тішити себе ілюзіями. Стався інцидент, який потребує реакції, проте наші союзники — наприклад, Сполучені Штати — не хочуть діяти надмірно різко.

Вони не бажають, щоб ця реакція спровокувала новий виток ескалації, і я це розумію.

Але я, м’яко кажучи, не завжди погоджуюся з оцінкою та інтерпретацією цих подій американською стороною.

Гадаю, у цьому конкретному випадку ніхто вже не намагатиметься вдавати, що це була випадковість без жодного злого умислу.

Ми, безумовно, надамо вичерпну інформацію про те, що сталося насправді, а не те, що вписується в чийсь наратив”.

Чому Туск підкреслив, що це не випадковість? Тому що Трамп вже встиг заявити, що “Путін «помилково» закинув у Польщу безпілотники й кілька невеличких ракет”.

А тепер детальніше про те, що саме відбулося.

Крилатая ракета Х-101 впала на поле в селі Новий Липовець (Люблінське воєводство) — менш ніж за дві години їзди від місця, де війська «Коаліції охочих» (Coalition of the Willing — CoW) проводять навчання з підготовки до підтримки України на випадок завершення війни.

Владислав Косіняк-Камиш пов’язав імовірне порушення повітряного простору з навчаннями «Коаліції охочих», заявивши журналістам: «Ми є свідками чергової провокації з боку Російської Федерації; саме сьогодні проходять навчання “Коаліції охочих”».

Крім того, поліція південно-східного Підкарпатського воєводства (що межує з Волинською та Львівською областями України) повідомила про виявлення об’єкта в лісі в повіті Нісько, поблизу міста Рудник-над-Сяном.

Також у селі Молодич (Ярославський повіт) на невикористовуваних сільськогосподарських угіддях було знайдено розкидані уламки невстановленого походження.

«Ми є свідками чергової провокації з боку Російської Федерації; саме сьогодні проходять навчання “Коаліції охочих”», — заявив віцепрем’єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Ці інциденти сталися наступного дня після зустрічі європейських лідерів у Берліні, де обговорювалися плани щодо відправлення військ в Україну в разі укладення мирної угоди — крок, який Росія назвала неприйнятним. Європейські лідери розкритикували останні мирні пропозиції Володимира Путіна, а також висміяли вчорашню зустріч у Китаї за участю Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна.

Військові з Великої Британії та інших європейських країн-союзників проходять підготовку в місті Нова-Демба (Підкарпатське воєводство). Ці навчання є частиною заходів, спрямованих на те, щоб союзники України були готові захистити її в разі укладення мирної угоди.

Максим Безносюк, науковий співробітник аналітичного центру GlobSec, зазначив у коментарі виданню The Telegraph, що час проведення цих військових навчань викликає занепокоєння.

Він заявив: «Не можна виключати, що Москва переслідує тут подвійну мету. По-перше — перевірити польську систему протиповітряної оборони та реакцію НАТО, а по-друге — надіслати особистий сигнал-попередження Польщі та іншим європейським країнам про те, що підтримка України у війні проти Росії має свою ціну».

«Це частина ширшої ескалації російської гібридної кампанії, що проявляється у низці ворожих дій по всій Європі, спрямованих проти критичної інфраструктури — насамперед об’єктів оборонного виробництва». Цей інцидент знову порушує питання про те, чи варто НАТО активувати статтю 5 — положення, згідно з яким напад на одного члена Альянсу вважається нападом на всіх. Досі російські гібридні атаки та випадкові влучання ракет не перетинали цієї межі.

Камера відеоспостереження на території ферми поблизу села Хмелек (Chmielek) у Білгорайському повіті, що розташоване за 29 миль (близько 47 км) від України, ймовірно, зафіксувала падіння об’єкта та вибух.

Польські військові повідомили, що проводять розслідування; також було призупинено польоти в аеропорту після повідомлень про падіння об’єкта за 28 миль (близько 45 км) від українського кордону.

У п’ятницю вранці Дональд Туск заявив, що отримав доповідь про «ситуацію з безпекою» в Білгорайському повіті (Люблінське воєводство) після «порушення повітряного простору Польщі», проте наразі «загрози з повітря немає».

Післявоєнна місія в Україні

Тисячі європейських військових беруть участь у військових навчаннях на південному сході Польщі. Мета — підготовка до можливої ​​післявоєнної місії в Україні, спрямованої на стабілізацію ситуації в країні та відновлення її збройних сил після завершення війни.

Ці багатонаціональні сили, очолювані Францією та Великою Британією, діють у межах ініціативи, що не належить до структури НАТО. Вона є частиною ширшого політичного об’єднання — «Коаліції охочих» (Coalition of the Willing), до якої входять 37 держав, що підтримують Україну.

Двотижневі навчання, що розпочалися 9 листопада, мають на меті перевірити плани розгортання військ, а також надіслати сигнал Росії та адміністрації Трампа: європейські країни посилюють свій військовий потенціал.

Тієї ночі західні регіони України зазнали масованого обстрілу російськими ракетами. У Києві Москва завдала ударів по трьох мостах через Дніпро; внаслідок атаки загинули троє людей.