Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький та перший заступник Міністра Денис Башлик провели онлайн-зустріч із Державним міністром Об’єднаних Арабських Еміратів Майтою Бінт Салем Аль-Шамсі. Сторони обговорили перспективи поглиблення співпраці в агропромисловій галузі, зміцнення продовольчої безпеки, розвиток торговельно-логістичних зв’язків та розширення гуманітарного партнерства.

Однією з ключових тем зустрічі став розвиток співпраці в рамках гуманітарної ініціативи Президента України Володимира Зеленського Food from Ukraine. Зокрема, можливість створення в ОАЕ агрохабу для постачання української аграрної продукції на ринки Близького Сходу та інших регіонів. Розвинена портова інфраструктура та логістичні можливості Еміратів створюють сприятливі умови для реалізації цієї ініціативи.

Створення агрохабу може сприяти розширенню географії українського експорту, залученню інвестицій у логістичну інфраструктуру та розвитку переробки сільськогосподарської продукції. Це також дозволить підвищити надійність продовольчих поставок і зміцнити продовольчу безпеку в регіоні.

«Україна зацікавлена у довгостроковому партнерстві з Об’єднаними Арабськими Еміратами та розвитку спільних проєктів в аграрній сфері. Ми бачимо значний потенціал для практичної співпраці, зокрема у створенні нових логістичних рішень і реалізації гуманітарних ініціатив. Готові разом з еміратськими партнерами опрацьовувати конкретні механізми їх реалізації», – зазначив Тарас Висоцький.

Також сторони обговорили гуманітарне партнерство. Тарас Висоцький і Денис Башлик подякували Майті Бінт Салем Аль-Шамсі за послідовну співпрацю, зокрема за взаємодію на полях Міжнародної конференції та виставки з гуманітарної допомоги та розвитку DIHAD, що відбулася в Дубаї у серпні 2026 року.

Учасники зустрічі відзначили важливість спільних зусиль для підтримки жінок і дітей, які постраждали внаслідок кризових ситуацій, та висловили зацікавленість у розширенні гуманітарних продовольчих проєктів. Йшлося про можливості подальшої координації дій, обміну досвідом і реалізації ініціатив, спрямованих на забезпечення базових потреб найбільш вразливих категорій населення.

Ще одним важливим напрямом співпраці є підтримка постраждалих українських фермерок, підвищення якості освіти для жінок та молоді, які проживаються в сільській місцевості.

На завершення зустрічі українська сторона запросила Державного міністра ОАЕ Майту Бінт Салем Аль-Шамсі та представників Еміратів взяти участь у цьогорічному V саміті Food from Ukraine в Україні.