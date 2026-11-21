Поки немає відповіді на те, хто буде воювати з РФ, якщо вона знову нападе, все решта – бла-бла-бла.

До такого висновку можна дійти з огляду на відповідь президента щодо гарантій Україні після припинення чи зупинки війни.

Гарантії безпеки для України за зразком статті 5 НАТО мають містити «чіткі зобов’язання» щодо захисту від повторної агресії Росії, а не обмежуватися політичними заявами, зазначив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів про готовність США надати Україні гарантії безпеки, аналогічні передбаченим п’ятою статтею Північноатлантичного альянсу.

Він також наголосив, що гарантії мають діяти не лише за президентства Дональда Трампа, а й після нього.

За словами президента, наразі «немає повної ясності», як саме працюватимуть такі гарантії, хто входитиме до кола держав, які зобов’язуються захищати Україну, та чи готові вони реально відбивати напад у разі нового вторгнення Росії.

«Ніхто вас не кине» – такі запевнення, наголосив Зеленський, мають бути закріплені документально, а не залишатися лише словами.

«Я поки що на папері таких кроків не бачу», – зазначив він.

Зеленський також зауважив, що Україна не може розраховувати на гарантії, які будуть надійними лише протягом двох років – поки Трамп перебуває на посаді президента США. За його словами, безпекові зобов’язання мають бути «довгостроковими, розрахованими на десятиліття».

Президент наголосив, що короткострокове стримування Росії не означатиме справжнього миру, якщо після завершення цього періоду Москва знову зможе розпочати агресію.

«Це не сильний мир. Це пауза на два роки», – сказав він.

Раніше американський переговорник Джаред Кушнер заявив, що США вдалося досягти значного прогресу в обговоренні гарантій безпеки для України, зокрема зробити прийнятною для російської сторони концепцію гарантій, заснованих на статті 5 НАТО.

Стаття 5 НАТО передбачає, що збройний напад на одного або кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх. Водночас вона не означає автоматичного вступу всіх союзників у війну: кожна держава визначає необхідні дії для допомоги країні, яка зазнала нападу.

Після переговорів з представниками США російський президент Володимир Путін заявляв, що присутність будь-яких іноземних військ на території України для РФ є «абсолютно неприйнятною», вони вважатимуться «законою ціллю».