OSINT-аналітикик Status-6 проаналізував втрати авіації РФ за період із 29 вересня по 19 листопада 2026 року.

Армія ворога втратила щонайменше 17 літальних апаратів: 13 літаків і 4 вертольоти. Із них 13 було втрачено внаслідок бойових дій, ще 4 — через аварії та інші інциденти.

Особливо важким для російської авіації став жовтень, коли було втрачено близько 10 тактичних літаків, зокрема 7 Су-34, а також Су-30СМ, Су-35С і Су-57. Це третій за масштабом місячний показник втрат від початку повномасштабної війни.

Основними чинниками стали українські далекобійні удари по російських аеродромах, а також аварії та технічні інциденти, що свідчать про додаткове навантаження на системи технічного обслуговування й експлуатацію авіапарку.

За інформацією української розвідки, протягом попереднього року Росія отримала близько 22 нових Су-34. Таким чином, підтверджені втрати цих літаків лише за жовтень становили приблизно третину річного обсягу виробництва.

Загальний парк Су-34 Росії налічує 140–145 літаків, тоді як щорічні темпи виробництва залишаються обмеженими. Якщо навіть частина жовтневих темпів втрат зберігатиметься на постійній основі, втрати поступово перевищуватимуть можливості поповнення авіапарку.

Це призведе до поступового скорочення кількості літаків, доступних для виконання інтенсивних бойових завдань, зокрема завдання ударів плануючими авіабомбами.

Таким чином, поєднання бойових і небойових втрат створює суттєве довгострокове обмеження для можливостей російської тактичної авіації.