Цього тижня, поки президент Дональд Трамп намагався переформатувати світовий порядок навколо великих держав, двоє союзників США звернули погляди за межі Вашингтона. Канада знайшла можливості для співпраці в Пекіні. Японія, яка має розбіжності з Китаєм, звернулася до партнерів в інших частинах Азії.

Про це пише Reuters.

Японія значною мірою покладається на військову міць США для стримування загроз з боку сусідніх держав, що володіють ядерною зброєю, — зокрема Китаю, Росії та Північної Кореї. Тут зосереджена найбільша кількість американської військової потужності, розгорнутої за межами США, і країна зберігає тісні зв’язки з Вашингтоном.

Відносини Токіо з Китаєм також перебувають у найгіршому стані за останні роки. Це похолодання було помітне під час саміту АТЕС: прийом, влаштований для Такаїті, був доволі стриманим — на противагу пишному вітанню, яке отримав Трамп.

Як повідомив агентству Reuters високопоставлений представник японського уряду (який побажав залишитися анонімним, оскільки не має повноважень спілкуватися зі ЗМІ), спроби Трампа налагодити стосунки із Сі Цзіньпіном посилили в адміністрації Такаїті побоювання щодо того, наскільки Вашингтон відданий своєму давньому союзнику.

«Гадаю, нинішня закордонна поїздка прем’єр-міністра Такаїті чітко це продемонструвала. У Японії немає іншого вибору, окрім як покладатися на власні сили — як держава середньої величини», — зазначив посадовець.

За словами Нарусіге Мітісіти, професора Національного вищого інституту політичних досліджень Японії, ставлення Китаю до Японії може підштовхнути інші «середні держави» до тіснішої співпраці.

«Сьогодні мішенню може бути Японія, але інші країни розуміють, що завтра можуть опинитися в такому ж становищі», — сказав він. Така співпраця не замінить впливу США, проте вона «підвищить стійкість», – додав він.