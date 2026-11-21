Олексій Левінсон, керівник відділу соціо-культурних досліджень «Левада-центру», на конференції «Країна та мир: російські реалії 2026» зробив доповідь про настрої росіян під кінець п’ятого року війни.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Отже, схвалення діяльності Путіна на посту президента зростало аж до вересня 2025 року (вересень 2021-го — 63% тих, хто схвалює, це близько до путінського “дна”, вересень 2025-го — 89%). Стрибок угору був викликаний приєднанням Криму, а 2022-го — СВО. Потім рейтинг набирав, як добрий бичок. У вересні 2026-го схвалення впало до 80%. Будь-який президент у світі був би радий такому рівню схвалення, але нам важливий вектор.

Чи правильним шляхом йде країна? На це питання відповідають вільніше, ніж на попереднє. У вересні 2021-го впевнених у правильності шляху було лише 48%. Це не опозиція, але їм не подобається. Війна підняла цей рівень до 60-62% у вересні 2022-го та 2023-го, і 69-70% у вересні 2024–2025 років. Наразі цей показник знову впав до 60%.

Почуття, які зміцніли у людей, за їхніми відчуттями, до липня 2026-го — гордість (те, що відбувається в Україні, викликає гордість у 24%), втому та байдужість (17%), розгубленість, образа за свій народ (по 16%), страх (10% у себе, 14%).

За жертви та руйнування в Україні мають відповідати США та НАТО — так думають 65%, Україна 11%, Росія — лише 6%. Чи несуть за це відповідальність такі люди, як ви? На це запитання так відповідають 11% (ні — 57%), певною мірою — 25%. Це дуже велика рідкість у опитуваннях сьогодення. Лев Гудков говорить про це як про «моральну катастрофу». Але всередині неї якесь почуття відповідальності, якесь сумління є.

Багато хто побоюється мобілізації. Найсильніше ці страхи у чоловіків (53%) та жінок (66%) до 25 років та жінки 65+ (67%). При цьому в суспільстві практично є консенсус: необхідності для мобілізації немає. Так думають 75-78% молодше 25 років і 61-77% старше 65. Три чверті вважають мобілізацію непотрібною.

Серед молоді 85–88% підтримали б гіпотетичне рішення Путіна припинити воєнний конфлікт. Жінки 65+ думають так само (86%), чоловіки 65+ більш войовничі (52%).

Якби поряд із припиненням конфлікту Путін вирішив повернути Україні захоплені території, рівень підтримки сильно знижується: у молоді до 43–50%, а у старших 65 лише 25–30%. Більшість не готова це підтримати. Просто багнет у землю — чудово, підтримуємо. Але на наших умовах, нічого не віддаємо.

Суто з причин символічного характеру це означало б визнання своєї поразки і неправоти. Це моральна обставина великої значущості: більшість краще продовжувати військові дії. Віддати ми нічого не можемо, зазначає соціолог.