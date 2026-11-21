Удари України по Кримському мосту, нафтопереробних заводах та інших військових обʼєктах стали для російського диктатора Володимира Путіна несподіваними та болючими. Своєю чергою вони показали, що Україна продовжує нарощувати спроможності атакувати цілі у тилу Росії.

Про це висловився дипломат, американський урядовець, науковець і письменник Стівен Сестанович в ефірі “Еспресо”.

Він наголосив, що атака на Керченський міст мала не тільки символічне значення. Сестанович вважає, що удар показав здатність України продовжувати атакувати російські тилові цілі.

“Це продемонструвало, що Україна і далі нарощує спроможності завдавати ударів по цілях у тилу, ускладнюючи Росії ведення бойових дій та утримання позицій у Криму”, – запевнив урядовець.

За словами дипломата, українські атаки показують, що навіть тиск США на Київ щодо обмеження далекобійних ударів не може повністю зупинити такі операції.

“Тиск США на Україну з метою стримати далекобійні удари не зможе повністю обмежити українські операції та вберегти Росію від подальших болючих втрат”, – зауважив науковець.

Сестанович наголосив, що для РФ несподіваним став не тільки удар по Кримському мосту. Мова йде також про атаки на російські нафтопереробні заводи, ймовірні пускові установки балістичних ракет та інші військові обʼєкти.

“Безперечно, для Росії ця остання ескалація – удари не лише по мосту, а й по нафтопереробних заводах, імовірно, пускових установках балістичних ракет та інших військових об’єктах як поблизу фронту, так і в глибині Росії – стала несподіваною і болючою для Путіна”, – додав він.

Однак письменник закликав з обережністю оцінювати те, як саме президент РФ сприймає ці атаки та чи вважає їх частиною світової війни.

“Путін по-своєму і нерозважливий, і обережний”, – висловився дипломат.

Науковець звернув увагу й на дискусію у США щодо політики адміністрації Дональда Трампа. Він зауважив, що критики вважають, що Вашингтон останнім часом більше заохочував Путіна до ризикованих дій, ніж спонукав його до обережності.

“На їхню думку, вона лише додала Путіну впевненості, бо не дала Україні повною мірою показати, наскільки болючою вона здатна зробити для нього цю війну”, – сказав Сестанович.

Урядовець зазначив, що така дискусія у Вашингтоні є не менш важливою, ніж перемовини Путіна, Трампа і Сі Цзіньпіна в Шеньчжені.

Сестанович підкреслив, що у США говорять про те, що вдасться новому складу Конгресу посилити тиск на адміністрацію Трампа, щоб вона активніше підтримувала Україну. Водночас, за словами дипломата, критика лунає як від республіканців, так і від демократів.

“І республіканці, і демократи загалом критикують адміністрацію за те, що вона не до кінця розуміє суть війни Росії проти України”, – додав письменник.