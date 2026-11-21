Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді мав би відреагувати на російські ракетні удари по металургійному комбінату “АрселорМіттал Кривий Ріг”, роботу якого було зупинено внаслідок атак, заявив президент України Володимир Зеленський.

Під час зустрічі з британським міністром оборони Весом Стрітінгом президент України заявив, що РФ протягом кількох місяців цілеспрямовано атакувала металургійний комбінат у Кривому Розі, зокрема балістичними ракетами, доки його роботу не було зупинено.

«Це величезний завод — і вони місяцями працювали над тим, щоб знищити його. Було б доречно, якби прем’єр-міністр Моді відреагував на це. Це індійський проєкт — хоча він і реалізований в Україні, це великий індійський проєкт».

На підприємстві, яке належить міжнародній металургійній групі ArcelorMittal, працювали понад 20 тисяч людей.

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» було найбільшим підприємством гірничо-металургійного комплексу України. Входило до міжнародної корпорації АрселорМіттал — виробника сталі №1 в світі та одного з найбільших іноземних інвесторів країни.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» — підприємство з повним металургійним циклом, яке включало коксохімічне виробництво, гірничодобувне виробництво (відкриті розробки та підземний видобуток руди) і металургійне виробництво, у складі якого діяли аглодоменний, сталеплавильний та прокатний департаменти.

Завод був одним з найбільших виробників сталевого прокату в Україні. Спеціалізувався на виробництві довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки із звичайних і низьколегованих марок сталі, також виробляв агломерат, концентрат, кокс, чавун, сталь, сортовий і фасонний прокат.

Діяльність «АрселорМіттал Кривий Ріг» охоплювала виробничий ланцюг від видобутку залізної руди до виготовлення готової металопродукції.